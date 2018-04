Zucchetti riceve il premio “Industria Felix – La Lombardia che compete” di Redazione Data Manager Online 10 aprile 2018

Il prestigioso riconoscimento assegnato per i risultati relativi all’ultimo anno, sulla base dei dati di bilancio raccolti e analizzati da Cerved Group, dall’Università Luiss Guido Carli e da Confindustria Lombardia

Nella mattina di venerdì 6 aprile Zucchetti è stata insignita per il secondo anno consecutivo del “Premio Industria Felix – La Lombardia che compete”, il riconoscimento riservato alle eccellenze imprenditoriali che si distinguono rispetto alle migliori performance gestionali dell’anno. Ad assegnare l’importante onorificenza il Comitato Scientifico del Premio, composto dai delegati dell’università LUISS Guido Carli e di Confindustria Lombardia, che ha decretato Zucchetti vincitore in ben due categorie: “Miglior Grande Impresa” e “Miglior Impresa per MOL e numero di addetti della provincia di Lodi” relativamente al bilancio dell’ultimo anno.

Al convegno, moderato dal giornalista e capo struttura di Rai 1 Angelo Mellone, sono intervenuti anche il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, il segretario generale di Confindustria Lombardia Silvia Pagani, il vicedirettore dell’Ansa per l’Economia Fabio Tamburini e il dirigente della Sezione Competitività della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio. “Ai nostri imprenditori dico grazie. Grazie perché davanti alla crisi le eccellenze della nostra regione hanno contribuito a salvare il benessere della Lombardia e di tutto il Paese – afferma il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

Esprime soddisfazione anche Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group: “Ricevere per il secondo anno consecutivo il Premio Industria Felix è motivo di orgoglio e dimostra l’impegno costante della nostra azienda nel mantenere sempre al massimo i nostri standard qualitativi. Inoltre abbiamo rilevato con piacere che delle 78 aziende premiate 25 sono già clienti Zucchetti: questo a dimostrazione di come l’eccellenza imprenditoriale passi anche attraverso le nostre soluzioni applicative”.