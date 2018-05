Acer è la prima a mettere Alexa dentro i portatili Windows di Antonino Caffo 24 maggio 2018

L’assistente vocale di Amazon approderà a bordo di alcuni dispositivi del gruppo entro la settimana

Acer ha confermato un cospicuo aggiornamento software per alcuni dei suoi portatili, sui quali approderà Alexa. L’assistente digitale di Amazon, per la prima volta, sarà integrato nel mondo Windows, dove se la dovrà vedere con la soluzione casalinga Cortana. Proprio quest’ultimo diventerà migliore nel corso dei prossimi mesi, grazie all’acquisizione da parte di Microsoft di Semantic Machines, startup californiana specializzata nello sviluppo di AI conversazionali.

Intanto, Alexa farà il debutto su Acer Spin 3 e Spin 5 entro la fine della settimana, anche se è probabile che l’update avvenga prima nei mercati statunitensi e poi in quelli globali. Entrambi i portatili sono convertibili e, soprattutto il secondo, dedicato al parco utenti amanti dei videogame viste le caratteristiche tecniche focalizzate su tale ambito.

Destinazione AI

“L’Acer Spin 3 e Spin 5 sono ideali per un vasta gamma di utenti e per le innovative funzionalità introdotte da Alexa a livello vocale – ha detto Jerry Kao, presidente della divisione IT Products Business di Acer – siamo orgogliosi di poter essere i primi sul mercato con questi dispositivi flessibili, che integrano le ultime tecnologie del mercato, abilitando modalità di interazione di assoluto spessore”.

Steve Rabuchin, VP di Amazon Alexa, ha aggiunto: “Siamo lieti di lavorare con Acer per portare Alexa su nuovi sistemi. Crediamo che i clienti debbano essere in grado di interagire con l’AI ovunque siano e dovunque ci sia bisogno di lei, anche su PC, per sfruttare la semplicità del controllo vocale”. Acer, come anticipato, è la prima a installare Alexa su Windows 10 anche se la mossa sarebbe dovuta avvenire anche prima, per merito di altri terminali, visto che Microsoft aveva promesso un ampio supporto entro la fine del 2017.