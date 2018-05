Nuovo Senior Vice President of Marketing and Strategy in Siemens PLM Software di Redazione Data Manager Online 15 maggio 2018

Siemens PLM Software ha annunciato la nomina di Brenda Discher nel nuovo ruolo di Senior Vice President for Strategy and Marketing.

La nuova carica, che riporta direttamente al CEO Tony Hemmelgarn, avrà il compito di trasformare le funzioni di marketing e strategia di Siemens PLM Software e Mentor in un’unica struttura che svolgerà un ruolo importante per la crescita futura dell’azienda.

“Abbiamo ottenuto risultati notevoli nella collaborazione con imprese medio-grandi per aiutarle a realizzare i loro obiettivi di innovazione grazie alle nostre soluzioni software,” afferma Tony Hemmelgarn, CEO di Siemens PLM Software. “La formazione e l’esperienza di Brenda aggiungono al nostro team un elemento importante che può contribuire ad aumentare la focalizzazione sul supporto alle piccole e medie aziende che utilizzano il nostro software per trasformare la loro attività.”

Nell’ultimo periodo Brenda Discher ha ricoperto la carica di Vice President of Global Customer Service/Support in Autodesk. In questo suo ruolo è stata responsabile, a livello globale, della trasformazione del processo di assistenza e di fidelizzazione, nella fase di transizione dell’azienda verso un modello SaaS (Software as a Service). Brenda Discher, oltre ad essere stata a capo della community online, era fortemente dedita alla soddisfazione dei clienti esistenti, con lo scopo di aumentarne la fidelizzazione, e all’acquisizione di nuovi.

Prima di questo incarico Brenda Discher ha ricoperto, per quasi 20 anni, diversi ruoli di marketing in Autodesk. Ha diretto la strategia product e industry go-to-market, i servizi social/demand/lead generation, lo sviluppo dei partner di canale, la segmentazione/profilazione dei clienti, oltre alle attività di comunicazione marketing, pubbliche relazioni e strategie di acquisizione. Ha inoltre diretto la gestione prodotto nella divisione Mechanical Software e il lancio di diverse offerte di progettazione, di gestione del ciclo di vita di prodotto (PLM) e SaaS.

Brenda Discher è laureata in Ingegneria Meccanica/Industriale presso la Eastern Michigan University. Ha inoltre conseguito un master (MBA) in Marketing e Finanza Internazionale presso la stessa università.

