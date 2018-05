VMware migliora il networking per l’era digitale con la Virtual Cloud Network di Redazione Data Manager Online 3 maggio 2018

La Virtual Cloud Network riceve un ampio riconoscimento da parte del mercato offrendo un’architettura di rete end-to-end software-defined in tutti i settori aziendali

“Il futuro del networking è il software, e la rete del futuro è la Virtual Cloud Network”, afferma Rajiv Ramaswami, chief operating officer, products and cloud services di VMware. “VMware sta aiutando i clienti di oggi a costruire le Virtual Cloud Networks software-defined di domani per connettere e proteggere app e utenti. E con il nuovo portafoglio di sicurezza e networking NSX supportiamo i clienti nel creare una Virtual Cloud Network oggi attraverso un tessuto aziendale digitale software-defined che sia flessibile, programmabile e intrinsecamente più sicuro.”

“Le aziende scelgono di eseguire sempre più applicazioni nei cloud pubblici, e questo ridisegna i parametri del data center. In termini pratici, il data center – dove risiedono applicazioni e dati – non è più esclusivamente un’entità on premise”, commenta Brad Casemore, IDC’s Research Vice President, Datacenter Networks di IDC. “Ora è distribuito in modo intrinseco e questo significa che le reti che supportano e forniscono applicazioni sempre più critiche devono essere trasformate di conseguenza. Con la sua visione per la Virtual Cloud Network, VMware risponde alle crescenti esigenze aziendali di policy coerenti di rete e sicurezza che supportino le applicazioni indipendentemente da dove risiedono e indipendentemente dall’infrastruttura su cui vengono eseguite e dalla tipologia di trasferimento che utilizzano”.

Virtual Cloud Network: un nuovo approccio alla rete per i prossimi 20 anni

Le organizzazioni stanno affrontando la trasformazione digitale per creare esperienze migliori per clienti e dipendenti e ottenere migliori risultati di business. Questi sforzi introducono un nuovo livello di complessità della rete e della sicurezza man mano che le organizzazioni si spostano dai data center centralizzati, alle applicazioni iper-distribuite e ai centri risorse edge.

La Virtual Cloud Network consentirà alle aziende di connettersi, proteggere meglio e ottimizzare la delivery di applicazioni e dati in un’era in cui la maggior parte dei carichi di lavoro esiste al di fuori del data center. Con una Virtual Cloud Network, i clienti potranno creare un’architettura di rete end-to-end software-defined che possa fornire servizi ad applicazioni e dati, ovunque risiedano. La Virtual Cloud Network opererà su scala globale da un edge all’altro e offrirà connettività e sicurezza coerenti e pervasive per app e dati indipendentemente dall’infrastruttura fisica dall’ubicazione fisica sottostante. La Virtual Cloud Network consentirà alle organizzazioni di semplificare il percorso verso il business digitale e sfruttare appieno la Digital Transformation, liberando il valore insito nelle attuali tecnologie di rete e riducendo in modo significativo la complessità della rete.

VMware migliora la trasformazione aziendale con il networking e la sicurezza del software

Il portafoglio di sicurezza e di rete VMware NSX offre un ambiente operativo comune per connettere, proteggere e gestire una Virtual Cloud Network. Il portfolio includerà funzionalità nuove e migliorate per ambienti di data center, filiali, cloud e telco e migliorerà il supporto ai framework applicativi tradizionali e moderni. Con l’offerta VMware NSX, i clienti potranno gestire reti e sicurezza coerenti tra data center privati, AWS, Azure e IBM Cloud.

Virtualizzazione di rete: VMware NSX Data Center è la piattaforma di virtualizzazione di rete più diffusa del settore per il data center enterprise, adottata da oltre 4.500 clienti a livello globale. NSX Data Center consente ai clienti di progettare, costruire e gestire data center di prossima generazione basati su policy che connettono, proteggono e automatizzano applicazioni tradizionali e moderne e aiutano a proteggere le applicazioni e i dati attraverso la sicurezza che è parte integrante dell’infrastruttura.

Con l’ultimo aggiornamento, NSX Data Center include nuove funzionalità di container e bare metal che potranno offrire servizi di rete coerenti a tutte le applicazioni e ai modelli di deployment. I rilasci rapidi di integrazione dei container abiliteranno una sicurezza globale e molto altro per le nuove piattaforme di app (ad esempio PKS). VMware aggiunge inoltre nuove ottimizzazioni delle prestazioni accelerate per carichi di lavoro distribuiti, che forniranno migliore supporto agli ambienti di virtualizzazione delle funzioni di telco/rete.

Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN): VMware NSX SD-WAN di VeloCloud è la soluzione SD-WAN leader del settore che combina l’economicità e la flessibilità del miglior overlay di rete in tempo reale con la velocità, la scalabilità e l’automazione dei servizi forniti dal cloud. Con NSX SD-WAN, i clienti possono offrire migliori prestazioni cloud e applicative con visibilità completa, metriche, controllo e automazione di tutti gli endpoint di dispositivi e utenti, con costi complessivi inferiori. NSX SD-WAN si integra con NSX Data Center e NSX Cloud, consentendo ai clienti di estendere policy di rete e di sicurezza coerenti dal data center alla filiale fino al cloud, fornendo al contempo visibilità operativa e controllo end-to-end. NSX SD-WAN di VeloCloud offre una piattaforma estensibile per le aziende e le società di telecomunicazioni per integrare sia i servizi on-premise che i servizi cloud nell’ambito della stessa coerente policy aziendale. NSX SD-WAN è disponibile per i clienti in tre diverse modalità. I clienti possono acquistare NSX-SD-WAN come servizio da VMware, da uno degli oltre 60 provider di servizi di comunicazione in tutto il mondo e NSX SD-WAN è anche disponibile come soluzione per deployment on premise. A oggi oltre 2.000 clienti hanno già adottato NSX SD-WAN.

Con l’ultima versione di NSX Cloud, VMware aggiungerà nuovi controlli nativi per i clienti che utilizzano Microsoft Azure all’interno della propria strategia multi-cloud.

Connettività del cloud ibrido: VMware NSX Hybrid Connect consente ai clienti di risolvere una delle sfide più difficili del cloud ibrido – il consistent networking. VMware NSX Hybrid Connect permette ai clienti di creare un tessuto software coerente, altamente performante e più sicuro che interconnette data center e cloud mantenendo la stessa governance e controllo. Con NSX Hybrid Connect, i clienti possono trasferire facilmente carichi di lavoro da qualsiasi ambiente VMware a un moderno ambiente di data center software-defined, in esecuzione ovunque – on premise, nel cloud pubblico o gestito da un partner VMware Cloud Provider.

Operazioni di rete, gestione e visibilità

VMware consente ai clienti di creare un sistema completo a ciclo chiuso, intent-based che fornisce feedback sulle prestazioni attraverso l’automazione operativa con visibilità a 360 gradi e funzionalità di risoluzione rapida tramite analisi proattiva e predittiva. VMware vRealize Network Insight offre ai clienti la completa visibilità di tutti i componenti dei servizi distribuiti nei cloud pubblici e privati ​​e ambienti virtuali e fisici. VMware vRealize Suite consente ai clienti di ottenere informazioni continue e praticamente in tempo reale, su integrità, prestazioni, capacità delle risorse di rete oltre a notifiche di avviso definite in base alle priorità per l’integrazione a ciclo chiuso nei flussi di lavoro delle risorse e dell’orchestrazione dei servizi.

Tom Gillis alla guida della business unit Networking and Security di VMware

VMware annuncia anche che Tom Gillis, attualmente CEO e co-fondatore di Bracket Computing, si unirà all’azienda in qualità di Senior Vice President and General Manager of the Networking and Security Business Unit, a partire dal 14 maggio.

L’esperienza di Gillis gli permette di avere una piena comprensione del futuro del cloud, della sicurezza e del computing aziendale, rendendolo il leader ideale per guidare la strategia di networking e security di VMware. Prima di fondare Bracket, Gillis è stato Vice President e General Manager del Security Technology Group di Cisco, guidando le divisioni aziendali responsabili dell’intero portfolio di prodotto legato al Network e alla Content Security di Cisco.