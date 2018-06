Microsoft acquisisce cinque software house first party di Matteo Testa 11 giugno 2018

Microsoft ha annunciato l’acquisizione di cinque software house first party e conferma lo sviluppo della prossima generazione di Xbox

Microsoft non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del gaming e la conferma arriva dal palco dell’E3 2018, la più importante manifestazione del settore. L’azienda di Redmond, che con l’acquisizione di GitHub ha portato a una vera e propria diaspora di sviluppatori dalla piattaforma, ha annunciato l’acquisizione di ben cinque studi first party: Playground Games (Forza Horizon), Undead Labs (State of Decay), Ninja Theory (Heavenly Sword, DMC Devil May Cry, Hellblade Senua’s Sacrifice) e Compulsion Games (We Happy Few).

Oltre ad aver acquistato queste software house, Microsoft ha avviato un nuovo progetto chiamato “The Iniatiative” ma soprattutto ha confermato che il suo team di ingegneri sta lavorando alla prossima generazione di Xbox, che secondo gli esperti di Ubisoft potrebbe essere anche l’ultima. “Lavoreremo duramente e ci impegneremo per fornire ai giocatori un punto di riferimento per i videogiochi su console”, ha detto il numero uno di Xbox, Phil Spencer. Microsoft, che con Project Natick sta testando le potenzialità dei data center sottomarini, inoltre continuerà a investire nel cloud e nell’intelligenza artificiale.