PTC e Rockwell Automation, partnership strategica per promuovere l’innovazione industriale e accelerare la crescita di Redazione Data Manager Online 15 giugno 2018

Rockwell Automation entra nel capitale di PTC per 1 miliardo di dollari

PTC e Rockwell Automation hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per una partnership strategica finalizzata ad accelerare la crescita di entrambe le aziende e a permettere loro di diventare “partner of choice” per i clienti di tutto il mondo che desiderano trasformare le loro operazioni fisiche con la tecnologia digitale. Come parte della partnership, Rockwell Automation avrà una partecipazione di 1 miliardo di dollari in PTC, mentre il Presidente e CEO di Rockwell Automation, Blake Moret, entrerà nel consiglio di amministrazione di PTC al termine dell’operazione.

La partnership fa leva su risorse, tecnologie, competenze nel settore e presenza sul mercato di entrambe le aziende e prevede la collaborazione tecnica tra le due organizzazioni così come iniziative congiunte globali di commercializzazione. Nello specifico, PTC e Rockwell Automation hanno concordato di allineare le rispettive tecnologie per la smart factory e unire le piattaforme ThingWorx per l’IoT, Kepware per la connettività industriale e Vuforia per la realtà aumentata (AR) di PTC con le piattaforme all’avanguardia FactoryTalk MES, FactoryTalk Analytics e Industrial Automation di Rockwell Automation. Il risultato sarà una soluzione informatica integrata senza precedenti che consentirà ai clienti di ottenere maggiore produttività, migliore efficienza degli impianti, rischi operativi ridotti e migliore interoperabilità del sistema.

“Questa alleanza strategica fornirà la più ampia suite integrata di tecnologie avanzate del settore, supportata da PTC, leader nelle applicazioni IoT e nella realtà aumentata, e da Rockwell Automation, leader nell’automazione industriale e nell’informazione. La base clienti di entrambe le imprese godrà dei vantaggi generati da due organizzazioni di rilevanza mondiale, che comprendono le esigenze di business e offrono soluzioni complete, innovative e integrate”, ha affermato Jim Heppelmann, Presidente e CEO, PTC. “L’unione tra la tecnologia per il controllo industriale e il software leader di settore di Rockwell Automation, la sua esperienza nel settore e la solidità del brand con la tecnologia vincente di PTC consentirà alle imprese industriali di capitalizzare sulle promesse dell’Industrial IoT. Sono incredibilmente entusiasta di questa partnership e dell’opportunità che offre per alimentare il nostro successo futuro”.

Blake Moret, Presidente e CEO, Rockwell Automation, ha dichiarato: “Riteniamo che questa partnership strategica ci permetterà di accelerare la crescita basandoci sui record di innovazione di entrambe le società, per estendere il valore della Connected Enterprise e rafforzare le relazioni con i clienti. Mentre IT e OT convergono, c’è un naturale allineamento tra le nostre aziende. Insieme, proporremo l’offerta IoT più completa e flessibile di tutto il settore industriale. Il nostro ingresso nel capitale di PTC riflette la nostra fiducia nella partnership e nell’importante risultato che intendiamo ottenere per entrambe le aziende, lavorando insieme per aumentare gli introiti delle sottoscrizioni”.

Il business delle soluzioni di Rockwell Automation rappresenterà il provider preferenziale per delivery e implementazioni, supportato dal solido ecosistema di partner consolidati di entrambe le aziende. La forza delle due società nelle aree geografiche, nei mercati finali e nelle applicazioni è complementare.

Termini

In base ai termini dell’accordo, Rockwell Automation entrerà nel capitale di PTC per 1 miliardo di dollari acquistando 10.582.010 azioni di nuova emissione al prezzo di 94,50 dollari, che rappresentano un interesse di proprietà approssimativo dell’8,4% in PTC sulla base delle attuali azioni in circolazione di PTC pro forma per l’emissione di azioni a Rockwell Automation. Il prezzo per azione rappresenta un premio dell’8,6% sul prezzo di chiusura di PTC dell’8 giugno 2018, l’ultimo giorno di trading precedente all’annuncio di oggi. Rockwell Automation intende finanziare l’investimento attraverso una combinazione di denaro e prestiti in titoli di credito. Rockwell Automation terrà conto del suo interesse di proprietà in PTC come Available for Sale security al fair value.

Riacquisto di azioni PTC e Rockwell Automation

PTC intende utilizzare i proventi della partecipazione per riacquistare azioni per compensare la diluizione.

Come annunciato separatamente in data odierna, Rockwell Automation sta aumentando il target di riacquisto delle azioni per l’anno fiscale 2018 a 1,5 miliardi di dollari. Ciò costituisce un aumento di 300 milioni di dollari rispetto ai precedenti piani di riacquisto di 1,2 miliardi di dollari di azioni nell’anno fiscale 2018.