Veeam espande il proprio centro di Ricerca e Sviluppo di Praga di Redazione Data Manager Online 20 giugno 2018

L’espansione della sede nella Repubblica Ceca amplia la presenza di Veeam in Centro Europa con nuove figure professionali dedicate alla progettazione e allo sviluppo prodotti

Veeam Software ha annunciato l’ampliamento della propria presenza in Centro Europa grazie all’apertura di un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo a Praga, la cui attività sarà focalizzata sullo sviluppo di tecnologie innovative per il data management, l’automazione e la Hyper-Availability. Veeam ha in programma di aumentare i propri investimenti sui talenti locali, con un piano di assunzioni in ruoli quali marketing, sviluppo e progettazione software, vendite e risorse umane.

Situato nel moderno quartiere del design, Holešovice, il nuovo ufficio di Veeam avrà dimensioni doppie rispetto a quello attuale, raggiungendo i 3.000 metri quadri. Questa espansione riflette la crescita aggressiva che l’azienda ha avuto negli ultimi anni: Veeam ha infatti annunciato 39 trimestri consecutivi di crescita a due cifre in termini di ordini ricevuti ed è il leader indiscusso nella fornitura di soluzioni di intelligent data management per la Hyper-Available enterprise.

“La maggior parte dei nuovi posti di lavoro che creiamo a Praga saranno caratterizzati da alta specializzazione, ruoli high-tech e quality assurance all’interno dei nostri team di R&S”, ha dichiarato Anton Gostev, Vice President of Product Management di Veeam. “Assumeremo persone capaci di dare vita alla nostra prossima grande idea, per rendere l’economia digitale in cui viviamo “always-on” e hyper-available creando nuove esperienze per i clienti, trasformando i modelli di business e dando vita nuovi modi di lavorare. Questi ruoli sono assolutamente fondamentali per la continua crescita di Veeam e per il rafforzamento della nostra posizione di leadership nel settore della gestione intelligente dei dati”.

Il nuovo, modernissimo, spazio di lavoro ospiterà oltre 500 persone in tre piani ed è poco distante dal precedente ufficio di Veeam a Karlin. Gli esperti nelle soluzioni di Hyper-Availability hanno l’obiettivo di attrarre i migliori talenti della Repubblica Ceca per ricoprire i ruoli che presto verranno resi noti.

Le peculiarità del distretto Holešovice di Praga sono state fondamentali nella scelta di Veeam perché, come prosegue Gostev: “un luogo come questo, con una popolazione istruita, ricco di investimenti culturali e dotato di buone infrastrutture ricreative è fondamentale per consentirci di assumere candidati in linea con la cultura e l’ethos di Veeam”.

Dalla sede di Praga, Veeam segue i mercati della maggior parte dei paesi della regione e sta attivamente ampliando la propria rete di distributori e partner per poter espandere ulteriormente la propria presenza. Oltre a sviluppare il pluripremiato software Veeam, i dipendenti del centro di ricerca e sviluppo Veeam di Praga stanno creando prodotti di livello enterprise e offrendo software pronti all’uso per il mercato B2B. Nella Repubblica Ceca Veeam conta attualmente 2.830 clienti, 98 partner certificati nell’ambito del programma Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) e 394 ProPartner.

Rapida crescita delle vendite

Il successo globale di Veeam ha avuto un impatto positivo sul team che opera nella Repubblica Ceca, che ha annunciato una crescita di fatturato anno su anno del 26 percento nel primo trimestre 2018. Come recentemente confermato da IDC, Veeam ha mantenuto la sua posizione di leadership nel mercato ceco del software per la protezione e il recovery dei dati nel 2017, con un market share del 23,1 percento. IDC prevede che questa quota di mercato crescerà ulteriormente nel corso del 2018.

“Presso il centro di Ricerca e Sviluppo situato a Praga, lavora un team di professionisti tecnologici altamente qualificato, che sviluppa le soluzioni di Hyper-Availability che rispondono alle esigenze di 300.000 clienti nel mondo”, ha commentato Olivier Robinne, Senior Vice President EMEA di Veeam. “Quando si parla di dati, la Hyper-availability è la nuova aspettativa del mondo business. I dati devono spostarsi dal modello odierno basato su soluzioni legacy per il Backup e il Recovery – che copiano i dati ad intervalli prefissati – verso un nuovo sistema di gestione intelligente dei dati, in cui i dati stessi imparano a rispondere in modo istantaneo ed appropriato a ciò che avviene in un qualunque punto dell’infrastruttura, non in base a policy prestabilite, ma identificando autonomamente le problematiche”.

Robinne conclude: “Esattamente come avviene nel resto del mondo, anche nella Repubblica Ceca è in corso una trasformazione digitale che porterà il Paese a incrementare la sua produttività, la sua competitività e la crescita complessiva della sua economia. I prossimi anni saranno particolarmente interessanti e ricchi di crescita e siamo lieti di poter espandere il nostro team nella città di Praga. L’annuncio odierno dimostra il nostro impegno verso questo Paese e verso il suo progetto di sfruttare tutti i benefici derivanti dalla trasformazione digitale, posizionandosi come uno dei player di riferimento nel settore tech in Europa”.