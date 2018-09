Amazon presenterà nuovi hardware con Alexa di Matteo Testa 21 settembre 2018

Amazon questa sera alle 19 presenterà nuovi prodotti smart home della linea Echo dotati di Alexa durante un evento per la stampa

Amazon punta molto sui dispositivi smart home e nonostante l’accanita concorrenza di Google è comunque riuscita a conquistare le case di tutto il mondo. Il colosso dell’e-commerce ha già portato il suo assistente personale Alexa su più di 20mila prodotti di domotica a livello globale e l’obiettivo è quello di veder crescere questi numeri in tempi ristretti. Proprio per questo l’azienda di Jeff Bezos ha organizzato per le 19 (ora italiana) di oggi un evento per la stampa in cui svelerà nuovo hardware associato alla sua intelligenza artificiale. La presentazione non sarà trasmessa in streaming.

Appena pochi giorni fa CNBC ha pubblicato un report in cui parlava del prossimo lancio di 8 nuovi dispositivi smart home. La presentazione sarebbe dovuta avvenire entro la fine dell’anno ma alla luce delle ultime novità è decisamente probabile che li vedremo già stasera. Stando ai rumors, Amazon potrebbe rinnovare completamente la linea Echo, che oggi comprende altoparlanti e display smart, aggiungendovi prodotti del tutto inediti. Si parla ad esempio di gadget legati al mondo dell’automobile e persino di un forno a microonde. Su alcuni di questi terminali abbiamo invece maggiori certezze. Qualche giorno fa sono infatti comparsi nel database del portale di e-commerce un subwoofer e una presa smart dotati di Alexa. In poche ore i due dispositivi in questione sono poi stati rimossi. Per scoprire la verità su quello che Amazon ha in cantiere non resta che aspettare questa sera.