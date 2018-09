Facebook avvia i test per la sua app per incontri di Matteo Testa 21 settembre 2018

Facebook ha avviato in Colombia i primi test per la sua app per incontri. L’obiettivo è quello di facilitare la ricerca dell’anima gemella e il contatto con nuove persone

Facebook alla sua conferenza F8 dedicata agli sviluppatori ha stupito tutti annunciando il futuro lancio di una sezione dedicata a favorire gli incontri amorosi tra gli utenti. Il social network più famoso al mondo intende aiutare gli iscritti a trovare la propria anima gemella come fanno molte app di dating online tra cui Tinder. La notizia ha ovviamente avuto ripercussioni negative su questi servizi, le cui azioni sono crollate al momento dell’annuncio. Da allora sono passati 4 mesi e per l’azienda di Menlo Park è arrivato il momento di avviare i test della sua piattaforma Dating in Colombia.

Rispetto a Tinder o Happn, la proposta di Facebook mette in contatto gli utenti che hanno interessi in comune ma si integra anche nelle sezioni Gruppi ed Eventi del social network. Questo aspetto facilita decisamente l’incontro nella vita reale rispetto al semplice swipe. Facebook eviterà di presentare ai suoi iscritti persone che possiamo aver già visto e per questo mostrerà tra le varie opzioni solo amici di amici o sconosciuti. Le persone bloccate saranno ovviamente escluse dal novero dei papabili per un’uscita di coppia. L’utente, che dovrà avere un minimo di 18 anni, potrà creare un profilo specifico per questa funzione e quindi alternativo a quello pubblico. Altra differenza importante con Tinder è la possibilità di poter inviare un messaggio a tutti anche senza aver ricevuto una preferenza. Al momento la sezione Dating è gratuita ma non è escluso che in futuro possa essere adottata una modalità freemium per accedere a servizi in esclusiva. “Vogliamo rendere più facili e più comodi gli incontri tra le persone”, ha detto il product manager di Facebook, Nathan Sharp, in un’intervista a The Verge.