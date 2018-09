L’iPhone 9 è stato certificato in Cina di Antonino Caffo 5 settembre 2018

L’autorità nazionale ha validato un modello da 6,1 pollici, quello di partenza con schermo LCD. Attesi altri due con tecnologia Oled

Apple annuncerà i nuovi modelli di iPhone il 12 settembre. Prima di quel giorno, i telefoni saranno certificati da varie organizzazioni in tutto il mondo, Cina compresa. Ed è da qui che arriva l’indiscrezione secondo cui la TENAA (l’ente di validazione locale) avrebbe certificato un modello da 6,1 pollici, con tutta probabilità l’iPhone 9. Si tratta della versione con display LCD a differenza delle altre due, da 5,8 e 6,5 pollici, costruite con tecnologia Oled e dotate di innovazioni più interessanti dal punto di vista del design.

Il documento della TENAA non cita un iPhone 9, X o quello che sia ma solo due numeri di serie, A1920 e A1921, che dovrebbero corrispondere alle versioni occidentali e orientali del dispositivo in oggetto. Stando alle voci più recenti, Apple avrebbe optato per la nomenclatura iPhone 9, iPhone XS e iPhone XS Plus, anche se altrove si parla di iPhone 9, iPhone 11 e 11 Plus. Al di là dei nomi, è oramai evidente che sul piatto ci saranno tre telefoni.

Cosa sappiamo

A scoprire la certificazione è stato il sito HowToTechNaija, che ha affermato come l’iPhone 9 sia già stato collegato, in passato, al codice A19XX. Si tratta degli stessi nomi sottoposti al vaglio della EEC (Eurasian Economic Database) in aprile, l’organo di validazione di oggetti elettronici per il mercato russo, armeno, bielorusso, kazako e in Kyrgyzstan. In primavera si pensava che quei prodotti fossero varianti dell’iPhone SE 2 ma poi è parso evidente che quest’anno il melafonino economico possa essere semplicemente l’iPhone 9, al fianco dei top di gamma XS. L’elenco della TENAA non fornisce altri dettagli sulla prossima famiglia di smartphone ma è un’ulteriore prova che i nuovi modelli sono dietro l’angolo, qualora vi fossero ancora dubbi.