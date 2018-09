Nuovo motorola one: più potenza, più spazio di archiviazione e sicurezza di Redazione Data Manager Online 21 settembre 2018

Il nuovo motorola one ti permette di essere sempre connesso, raggiungibile e protetto grazie ai continui aggiornamenti di sicurezza; lo smartphone sui cui fare affidamento per affrontare anche i momenti più inattesi della tua giornata.

Grazie a una maggiore durata della batteria, uno spazio di archiviazione per immagini e video illimitato e una sicurezza più evoluta, il nuovo smartphone della famiglia Motorola – motorola one – ti consente di fare ciò che desideri in qualsiasi momento. È un device semplice e intelligente, che garantisce un’esperienza di utilizzo personalizzata.

Ami l’esperienza Android e desideri di più? motorola one basato su Android One mette nelle tue mani l’ultimo software e le innovazioni in ambito di Intelligenza Artificiale di Google. Questo nuovo smartphone ti permette di installare le app e le funzioni Android che ami di più, dandoti quindi tutto quello di cui hai bisogno, oltre alle Moto Experience che preferisci.

Con Google Lens basato su AI, integrato nella fotocamera, puoi interagire con il mondo che ti circonda. Per esempio, camminando all’aperto in una nuova città e scattando una foto a un luogo di interesse, Google ti aiuterà a scoprirne la storia in un istante. Sei amante del cibo? Scattando una foto al tuo piatto preferito, Google troverà la ricetta per te, in modo che potrai ricrearla a casa. Un dipinto in un museo ti ha colpito? Con Google Lens potrai scoprirne tutti i dettagli.

Per te che ritieni la sicurezza importante, motorola one riceve tutti gli aggiornamenti per il più recente sistema operativo Android, offre la massima tranquillità con Google Play Protect e aggiornamenti mensili tramite patch di sicurezza garantiti per tre anni. Ovunque tu sia e qualunque cosa stia facendo, Android One garantisce che il tuo software sia sempre aggiornato e che le tue informazioni siano protette.

Transazioni wireless senza rischi. Grazie agli ultimi aggiornamenti che ti permettono di sfruttare al meglio la tecnologia NFC (Near Field Communication), puoi pagare in maniera sicura. Trasforma il modo in cui gestisci le attività quotidiane utilizzando lo smartphone per effettuare piccoli e grandi pagamenti come il conto del pranzo o il biglietto della metro.

Cattura ogni istante che vivi. Un sistema innovativo dotato di doppia fotocamera da 13MP e di una fotocamera frontale da 8MP migliorerà le tue capacità fotografiche creando ricordi straordinari, grazie all’introduzione delle modalità portrait, cinemagraph e time-lapse. Con lo spazio illimitato per l’archiviazione di foto ad alta risoluzione tramite Google Foto, non dovrai mai preoccuparti di perdere quel momento magico. I primi passi di tuo figlio, il bouquet a un matrimonio, un goal importante o l’incontro con il tuo VIP preferito: c’è sempre spazio per altre foto con motorola one.

Energia per tutta la giornata. Non temere più che il tuo smartphone si possa spegnere mentre stai per scattare una foto, stai confermando la prenotazione di un viaggio o sei in giro in una città che non conosci: motorola one ti garantisce tranquillità con un’autonomia della batteria fino a un giorno intero di funzionamento con una singola carica. Adesso potrai partire per un’escursione avventurosa o partecipare a una partita di calcio con la certezza che avrai autonomia sufficiente per catturare i momenti migliori, restare in contatto con gli amici e trovare sempre la strada giusta. Quando la batteria è scarica, puoi ricaricarla velocemente con il caricabatterie TurboPower ottenendo fino a 6 ore di autonomia in 20 minuti.

Il nuovo smartphone motorola one è intelligente, sicuro e …semplicemente formidabile.