Quello che sappiamo sul Galaxy A9 Star Pro di Antonino Caffo 25 settembre 2018

Sarebbe questo lo smartphone protagonista dell’evento 4X, che Samsung terrà a livello globale l’11 ottobre

Nonostante il lancio della nuova serie A e J, Samsung non ha finito di rimpolpare il suo catalogo mobile per questo 2018. L’11 ottobre si terrà infatti un evento globale (in Italia sarà a Milano), durante il quale la compagnia svelerà l’oggetto del claim 4X Fun, che accompagna le ultime giornate di indiscrezioni nel settore. Archiviata la possibilità che il telefonino misterioso possa essere il Galaxy X, da presentare prima o poi nei prossimi mesi ma con un’attenzione maggiore in quanto a marketing e comunicazione, gli indizi puntano tutti sul Galaxy A9 Star Pro, punta di diamante della fascia medio-alta degli smartphone del gruppo. Di recente, sul web sono state diffuse le caratteristiche di base del modello, che rappresenterebbe un unicum dell’intera categoria.

Come sarà

Stando al sito AllAboutSamsung, il Galaxy A9 Star Pro, che potrebbe divenire semplicemente Galaxy A9 Pro, monterebbe sul retro quattro fotocamere con una principale da 24 megapixel, una da 8 megapixel per apertura ampia da 120 gradi, una da 10 megapixel dedicata allo zoom e un’ultima, da 5 megapixel con un sensore di profondità. Sul fronte, una cam da 24 megapixel, con flash LED regolabile (proprio come sul Galaxy A7 2018).

Le voci non sono confermate ma sarebbero in linea con quanto si dice ultimamente, e cioè che il nuovo prodotto di Samsung sarà il primo al mondo con una configurazione quadrupla posteriore. A completare la dotazione ci sarebbe uno schermo da 6,28 pollici Super Amoled, processore Snapdragon 660 octa-core e una batteria da 3.720 mAh. Niente sensore di impronte in-display ma un classico lettore sullo chassis, anche perché, a fronte di queste interessanti tecnologie, il prezzo dovrà essere minore di qualsiasi flagship della casa e degli esemplari di punta dei concorrenti nella terra di mezzo, dove non c’è alcun marchio particolare a dettar legge.