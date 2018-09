TIMVISION a Venezia con “L’amica geniale”

TIMVISION è presente a Venezia 75 con uno dei progetti più attesi della prossima stagione televisiva, tratto dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, best seller nel mondo ed edito in Italia da Edizioni E/O. Sono state presentate infatti al pubblico le prime due puntate de “L’amica geniale”, una serie di Saverio Costanzo.

“L’amica geniale” è una serie HBO-RAI Fiction e TIMVISION, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con RAI FICTION, TIMVISION, HBO Entertainment, in co-produzione con Umedia con il supporto di Creative Europe-Media Programme of the European Union. Saranno presenti il regista Saverio Costanzo e le giovani attrici che interpretano le protagoniste Elena e Lila bambine e adolescenti: Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco e Gaia Girace. La serie andrà in onda in autunno nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria su TIMVISION e RAI1.

“Siamo felici di partecipare con HBO, Rai Fiction, Wildside e Fandango a questo importante progetto che ci permette ancora una volta di proporre sulla nostra piattaforma un contenuto di altissima qualità – dichiara Annamaria Morelli, Responsabile TIMVISION Production -. Crediamo nella pluralità dei modi di fruizione e nella differenziazione dei pubblici a cui ci rivolgiamo con storie sempre diverse ma ognuna con una sua natura innovativa e vibrante. Dopo la felice esperienza dello scorso anno con il film ‘Manuel’, di Dario Albertini, TIMVISION ritorna a Venezia e conferma il proprio impegno produttivo nel valorizzare la creatività italiana e i giovani talenti”.

TIMVISION propone oggi le serie tv più importanti nel panorama mondiale, grazie anche alle esclusive in Italia di “The Handmaid’s Tale” e “Killing Eve”, alle quali si affiancano produzioni tv di grande successo come “SKAM Italia”, coprodotto con Cross Productions per la regia di Ludovico Bessegato. La serie, estremamente innovativa, è disponibile su skamitalia.it e su TIMVISION. La prima stagione di “SKAM Italia” ha raccolto un incredibile successo di pubblico e critica in tutto il mondo, fino a trasformarsi in un vero e proprio fenomeno internazionale. In autunno è prevista la seconda stagione. Sempre per il pubblico dei giovanissimi TIMVISION ha prodotto la docuserie “Dark Polo Gang – La serie”, sul gruppo musicale omonimo, una band che è un vero e proprio fenomeno di popolarità tra i teen, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, e diretta da Tommaso Bertani e Carlo Salsa.

TIMVISION e Tempesta hanno inoltre siglato un contratto di sviluppo della serie tv “L’estate infinita”, tratta dall’omonimo romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi (vincitore del riconoscimento nel 2011 con “Storia della mia gente”). La serie scritta dallo stesso Nesi insieme a Michele Pellegrini (La mafia uccide solo d’estate, Tutto può succedere), è ambientata in Toscana nel boom economico degli anni ‘70, ripercorrendo luci e ombre del periodo.

Per il cinema TIMVISION ha coprodotto con BiBi Film “Manuel”, film rivelazione del giovane regista Dario Albertini dal prossimo 10 settembre on demand, “Tito e gli alieni”, grande successo al Torino Film Festival, diretto da Paola Randi e interpretato da Valerio Mastandrea. Attualmente TIMVISION è impegnata nella produzione originale di “Dogsitter”, con Revok Film, per la regia di Fulvio Risuleo, con Edoardo Pesce e Silvia d’Amico e “Bangla” coprodotto con Fandango, e diretto da Phaim Bhuiyan, giovane bengalese italiano di seconda generazione, nato e cresciuto a Roma, youtuber e filmmaker. Il 6 settembre uscirà nei cinema “Ride”, prodotto da Lucky Red e Mercurious con TIMVISION, diretto da Jacopo Rondinelli, scritto, coprodotto e con la direzione creativa di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, già autori del fenomeno “Mine”, film sorpresa della stagione 2016.