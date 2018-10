Ecco la nuova Audi e-tron

La nuova Audi e-tron è stata svelata al pubblico italiano nelle location d’eccezione delle centrali idroelettriche di Trezzo d’Adda e di Nove

Dopo l’ufficializzazione dell’accordo fra Audi ed Enel X sull’offerta di servizi per la ricarica della nuova e-tron, la prima vettura completamente elettrica del Brand Audi è stata protagonista di due serate-evento in cui Clienti e appassionati hanno potuto conoscerla da vicino.

Location d’eccezione

Sede dei reveal della nuova Audi e-tron le centrali idroelettriche di Trezzo d’Adda e di Nove-Vittorio Veneto, entrambi imponenti capolavori architettonici e perfetti esempi di archeologia industriale dell’epoca, di proprietà di Enel Green Power, azienda leader nella produzione di energia elettrica derivata da fonti rinnovabili.

In provincia di Milano, a Trezzo sull’Adda la centrale idroelettrica Taccani ha accolto il pubblico con uno spettacolo suggestivo. Giochi di luce hanno illuminato l’edificio fin da lontano creando un’atmosfera surreale all’interno della quale ha preso vita la nuova Audi e-tron. L’impianto, perfettamente conservato e ancora attivo, è stato costruito tra il 1903 e il 1906 e realizzato dall’architetto Gaetano Moretti che, utilizzando la caratteristica pietra locale e integrando i moduli verticalizzanti suggeriti dalla sovrastante torre viscontea, riuscì a produrre un’opera, perfettamente integrata nell’ambiente fluviale che la circonda.

Per andare incontro alle numerose richieste di poter conoscere da vicino Audi e-tron, un secondo evento si è tenuto nella Centrale di Nove (TV). La Centrale di Nove, funzionante da quasi un secolo, è un edificio di pregio architettonico recentemente riportato al suo fascino originale con un abile restauro. Qui le turbine e gli alternatori funzionano con regolarità dal 1925 e si affiancano alla centrale più moderna ricavata nelle viscere della montagna. Tanti i visitatori che hanno varcato il portone in legno che dà accesso alla monumentale sala macchine, caratterizzata da lesene e finestre ad arco. Qui, con lo sfondo delle vetrate in style liberty, lo spettacolo coreografico di led e suggestioni visive ha raccontato l’unicità del nuovo modello.

Nel corso delle serate, lo chef stellato Giancarlo Morelli ha studiato un menù “sostenibile” con l’utilizzo di materie prime del territorio e di materiali green per gli ospiti Audi, tra cui l’attrice Violante Placido, la presentatrice Federica Fontana e la conduttrice radiofonica Paola Maugeri.

Audi e-tron: le caratteristiche

Audi e-tron è il primo modello di serie totalmente elettrico del Marchio dei quattro anelli ed esprime l’essenza Audi in termini di avanguardia tecnologica, condivisa con i modelli al top della gamma dai quali mutua la connettività, la digitalizzazione delle funzioni di bordo e i sistemi di assistenza alla guida. Un vero SUV a trazione integrale a cinque posti con un’autonomia superiore a 400 chilometri nel ciclo WLTP. Prima vettura al mondo di grande serie in grado di attingere alle colonnine ad alta capacità da 150 kW, così da ripristinare gran parte dell’energia nelle batterie (80%) in meno di 30 minuti, Audi e-tron è dotata di un powertrain a zero emissioni con una potenza massima di 408 CV e una coppia di 664 Nm.

Il nuovo SUV Audi porta al debutto la trazione quattro elettrica e si avvale di batterie da 95 kWh. Allo scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi si accompagnano plus unici al mondo quali le funzioni on demand e gli specchietti retrovisivi esterni virtuali: dotazioni che elevano la digitalizzazione di bordo a un nuovo livello. Audi e-tron, costruita nello stabilimento carbon neutral di Bruxelles, sarà ordinabile a fine anno a partire da 83.930 euro.