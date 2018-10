Hexagon lancia il software di visualizzazione e analisi dei dati relativi alla sicurezza pubblica di Redazione Data Manager Online 17 ottobre 2018

Intergraph InSight supporta forze di polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza sanitaria ed agenzie di gestione NUE, il Numero Unico di Emergenza (911 nel mondo aglosassone e 112 in ambito europeo), nel visualizzare i dati relativi alla sicurezza in modo innovativo

Hexagon Safety & Infrastructure lancia Intergraph InSight, una nuova suite di software per la visualizzazione e l’analisi di dati relativi alla sicurezza pubblica che supporta segnalazioni e analisi. La suite permette la creazione di un’unica fonte di dati che gli utenti possono esplorare, analizzare e condividere attraverso report e dashbord interattivi: le agenzie di sicurezza pubblica possono in tal modo visualizzare i propri dati in modo innovativo per valutare le prestazioni, allocare meglio le risorse e migliorare le operazioni. Hexagon ha presentato Intergraph InSight alla recente conferenza ed esposizione annuale dell’Associazione Internazionale dei Capi di Polizia, IACP 2018.

Intergraph InSight supera i problemi legati alla presenza di dati grezzi, frammentati, incompleti e non corretti fornendo una base solida per report ed analisi accurati ed affidabili, riducendo il tempo di analisi ed eliminando i ritardi. Grazie alla capacità di estrapolare dati e trend in modo semplice ed interattivo, InSight fornisce informazioni che possono essere condivise con la cittadinanza, favorendo una maggiore consapevolezza, coinvolgimento e trasparenza.

“I dati sono ancora una risorsa non sfruttata per molte agenzie di pubblica sicurezza. Il personale non ha accesso alle informazioni di cui avrebbe bisogno per svolgere più efficacemente il proprio lavoro”, dichiara Jack Wiliams, product manager della divisione Hexagon Safety & Infrastructure. “Intergraph InSight supera questa difficoltà organizzando enormi quantità di dati e fornendo a forze di polizia, vigili del fuoco, servizi di emergenza sanitaria ed agenzie di gestione del Numero Unico di Emergenza una visione a 360° circa la propria organizzazione e le operazioni svolte”.

Intergraph InSight integra facilmente dati provenienti da diverse fonti e permette un accesso più rapido ad una più vasta quantità di informazioni disponibili per l’analisi. Un’interfaccia intuitiva e strumenti facili da usare permettono di accedere ed utilizzare le informazioni per delle analisi in piena autonomia. Report e dashboard visivi ed interattivi aiutano gli utenti ad esplorare più facilmente dati complessi e le loro correlazioni.

I primi prodotti Intergraph InSight supportano il software CAD (computer-aided dispatch) di Hexagon utilizzato da migliaia di agenzie in tutto il mondo per rendere le comunità più sicure e resilienti. Intergraph InSight – Advantage offre un punto d’accesso unificato per l’esplorazione e la visualizzazione di dati, inclusa la visualizzazione spaziale e la riproduzione nel tempo. Intergraph InSight – Essentials fornisce capacità di reportistica ed analisi essenziali per set di dati più piccoli. Entrambi sono dotati di report preconfigurati per l’utilizzo con Microsoft SSRS e Microsoft Power BI incentrati sulle metriche comuni di call-taking, dispatching, eventi ed unità. Il data warehouse si può anche utilizzare con altri software di visualizzazione e reportistica.