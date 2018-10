Perché la California vuole far chiarezza sui bot di Antonino Caffo 9 ottobre 2018

Lo stato americano è il primo a far passare una legge che prevede l’autodeterminazione dei bot quando entrano in contatto con le persone

Si chiama Senate Bill 1001 la legge siglata dal Governatore Jerry Brown che prevede la necessità che un servizio di bot si annunci come tale al primo contatto con gli utenti. Una possibilità che era balzata agli occhi del mondo dopo l’annuncio di Google Duplex, piattaforma AI capace di gestire telefonate complesse, come mostrato in una demo in tarda primavera, anche per prenotare tavoli al ristorante o una seduta dal parrucchiere.

Potrebbe esservi più di un motivo etico dietro la scelta ma la verità è che, per lo Stato, ciò che si preannuncia nei prossimi anni è un potenziale abuso della tecnologia, in grado di estremizzare fin troppo il già difficile incontro tra i mondi digitali, con la parvenza di una liquefazione della comunicazione ai limiti dell’impossibile. Ciò che si erge dinanzi a noi è un futuro alla Blade Runner, dove corpi in silicio agiscono e pensano al pari, se non meglio, degli uomini, e dunque è meglio fermare (o rallentare) la tendenza prima che diventi inarrestabile.

Cosa sappiamo

Inoltre, all’avvicinarsi delle elezioni Usa di Midterm, la paura del legislatore è che strumenti come i bot vengano utilizzati a scopo di sovversione e manipolazione delle preferenze. In tema fake news, il panorama si fa ancora più devastante. Un conto è leggere online una notizia che poi si rivela infondata e un altro ricevere telefonate, magari via voIP, con voci che annunciano catastrofi, calamità o altri eventi dovuti a fatti o circostante mai accadute. Giusto per la cronaca, Brown è lo stesso governatore che ha sovvertito la legge nazionale annullante la neutralità della rete, annunciando che la California resterà con la stessa norma voluta da Obama e rapidamente modificata dal governo Trump e dalla nuova Federal Communication Commission.