HP estende la propria leadership nei PC premium con straordinarie innovazioni di Redazione Data Manager Online 9 novembre 2018

La gamma di prodotti include il nuovo EliteBook (il convertibile aziendale da 14 pollici tra i più piccoli e leggeri al mondo), il convertibile Spectre ancora più potente e con efficienti nuove funzionalità di sicurezza

HP ha presentato una gamma di nuovi dispositivi che offrono la più avanzata combinazione di design premium, sicurezza leader di settore e prestazioni migliorate. Le più recenti innovazioni dei sistemi HP Spectre ed Elite sono state realizzate per portare l’esperienza di utilizzo del PC a un nuovo livello, assicurando creatività, connettività e affidabilità per tutta la giornata.

Cresce la richiesta di dispositivi per il personal computing che consentano nuove esperienze e siano costruiti per lo stile di vita sempre in movimento di oggi. Questo è particolarmente vero per i clienti che desiderano acquistare un dispositivo premium, dal momento che il 45% trascorre una notevole quantità di tempo utilizzando il portatile fuori casa e i laptop rimangono uno strumento quotidiano di importanza critica per l’82% dei millennial.

“I confini tradizionali tra lavoro e vita privata sono sempre meno definiti. Le persone desiderano una tecnologia che si adatti perfettamente al loro modo di vivere e lavorare, oltre a dispositivi che permettano loro di esprimersi come individui”, ha dichiarato Rossella Campaniello, Personal System Business Director di HP Italy. “Le nostre più recenti innovazioni dei sistemi Spectre ed Elite assicurano uno stile inconfondibile e al tempo stesso definiscono nuovi standard per le prestazioni, la connettività e la sicurezza. Dalla durata della batteria tra le più lunghe al mondo in un convertibile quad-core al convertibile aziendale tra i più piccoli e leggeri al mondo, HP continua a realizzare innovazioni che rendono possibili incredibili nuove esperienze di utilizzo del PC.

L’intersezione tra design e prestazioni

I sistemi HP Spectre x360 13 e HP Spectre x360 15 splendidamente riprogettati si uniscono a HP Spectre Folio – disponibile entro la fine di ottobre nell’area EMEA – per creare una gamma di nuovi prodotti premium caratterizzati da un design, una sicurezza e prestazioni eccezionali.

La cura per i dettagli risulta immediatamente evidente in ogni dispositivo. Disponibile nella sofisticata colorazione Dark Ash Silver con finiture rame Luxe e nella nuova colorazione Poseidon Blue con finiture in ottone chiaro, i dispositivi propongono uno splendido design con taglio al diamante che può essere realizzato solo con l’alluminio CNC lavorato. La funzionalità è ugualmente importante: per questo la porta USB-C angolare ora è collocata nel bordo sfaccettato sul lato destro del dispositivo per una migliore gestione dei cavi e il profilo con una doppia smussatura rende il coperchio più facile da sollevare da tre lati. Il design unico per gli altoparlanti è stato attentamente progettato, con micro-forature per una migliore trasparenza acustica che garantisce una straordinaria esperienza audio ottimizzata da Bang & Olufsen.

La nuova linea di prodotti Spectre è anche dotata di importanti funzionalità di sicurezza. Un interruttore per la videocamera consente di spegnere elettricamente la webcam quando non è in uso. Il sistema è dotato della caratteristica opzionale HP Sure View, uno schermo integrato per la privacy che consente agli utenti di evitare gli sguardi indiscreti nei luoghi pubblici.

I dispositivi sono progettati per fornire esperienze PC costantemente connesse, anche grazie alla batteria di lunga durata: fino a 22,5 ore nel modello Spectre x360 13 (un aumento del 37% rispetto alla generazione precedente) e fino a 17,5 ore nel modello x360 Spectre 15. La connessione opzionale 4G LTE classe Gigabit sul dispositivo da 13 pollici e Wi-Fi ultraveloce con una velocità di download fino a 1 Gigabit in entrambi i dispositivi garantiscono la connettività praticamente da qualsiasi posizione. Lo standby connesso moderno consente il costante aggiornamento di e-mail, calendari e contatti. La riattivazione con il lettore di impronte digitali e con la voce consente di accedere al sistema quasi istantaneamente.

Sia Spectre x360 13 che Spectre x360 15 sono progettati per prestazioni adattabili alle specifiche esigenze. HP Command Center è una soluzione proprietaria con un massimo di quattro modalità che aiuta i clienti a ottimizzare le prestazioni del sistema, le velocità delle ventole e le prestazioni termiche in base alle applicazioni in uso. È possibile cambiare la velocità della ventola in modo da renderla più silenziosa mentre si guarda un film o regolarla per una maggiore potenza, per gestire al meglio le applicazioni più esigenti come quelle per il fotoritocco.

Mentre Spectre x360 13 è stato progettato per uno stile di vita in movimento con i più recenti processori Intel Core di ottava generazione, Spectre x360 15 è il più potente laptop convertibile Spectre mai realizzato, con prestazioni fino al 20% superiori rispetto alla generazione precedente. Ideale per le attività di creazione di contenuti, il convertibile da 15 pollici offre un nuovo design termico, i più recenti processori Intel Core a sei core e la scheda grafica opzionale NVIDIA GeForce GTX 1050Ti con design Max-Q. Inoltre, Spectre x360 15 offre varie opzioni di visualizzazione, tra cui un display touch 4K opzionale o un display FHD fino a 650 nit – uno dei pannelli consumer più luminosi del settore – e fino a due porte Thunderbolt 3 per il supporto di due schermi 5K.

10 anni di design e innovazione dei sistemi Elite

In linea con la grande tradizione del portfolio HP Elite, il nuovo HP EliteBook x360 1040 G5 è un sofisticato convertibile con una diagonale di 14 pollici in un fattore di forma da 13 pollici. Progettato con un telaio in alluminio CNC realizzato in un unico blocco e una finitura anodizzata, questo dispositivo non passa inosservato ed è progettato per superare i rigorosi test MIL-STD.

La mobilità per i clienti premium è irrinunciabile. Per questo motivo, il dispositivo offre fino a 17 ore di durata della batteria, connettività 4G LTE classe Gigabit, lo schermo opzionale HP Outdoor Viewable Display con protezione antiriflesso e schermi fino a 700 nit, oltre alla funzionalità opzionale HP Sure View, utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Che ci si trovi alla propria scrivania o in un locale pubblico, le minacce per la sicurezza sono ovunque e rappresentano un fattore importante per l’acquisto di un PC. EliteBook X360 1040 e tutti i dispositivi Elite sono i PC più sicuri e gestibili al mondo con le soluzioni di sicurezza basate su hardware di HP e caratteristiche uniche come HP Sure Start Gen 4, l’unico BIOS al mondo con capacità di correzione automatica, e HP Sure Recover with Embedded Reimaging, che consente di riportare il PC a uno stato funzionante in pochi minuti.

In un mondo sempre connesso, EliteBook x360 1040 offre connettività opzionale 4G LTE classe Gigabit, processori Intel Core di ottava generazione, fino a 32 GB di memoria e fino a 2 TB di archiviazione, che rendono questo dispositivo in grado di supportare qualsiasi attività.

Personalizzare i PC non è mai stato così facile. La partnership di HP con Zazzle consente agli utenti di creare skin decorative di alta qualità tagliate al laser per i notebook HP Elite. Le aziende possono facilmente mettere in evidenza il proprio brand per i clienti e ogni persona può progettare la skin che preferisce in base al proprio stile.

Inoltre, HP offre due nuove soluzioni (progettate per la massima sicurezza) per semplificare le connessioni e massimizzare la produttività sul lavoro. Il nuovo HP EliteDisplay E243d Docking Monitor offre un’alternativa più semplice e pulita alle soluzioni con docking station e monitor, grazie a un singolo cavo USB-A o un singolo cavo USB-C per dati e video, nonché una webcam a comparsa per la privacy. Il nuovo HP USB Fingerprint Mouse è perfetto per sbloccare il PC Windows 10 con un solo tocco, consentendo al personale IT di distribuire l’autenticazione biometrica protetta per il controllo dell’accesso ai dispositivi.