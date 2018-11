Il mercato smartwatch cresce del 67%: Apple Watch il più venduto di Matteo Testa 5 novembre 2018

Tutti i produttori di smartwatch sono cresciuti in termini di vendite nel terzo trimestre di quest’anno. Apple mantiene il primato del settore con Fitbit seconda e Samsung terza

E’ stato un periodo particolarmente positivo per gli smartwatch. Nel terzo trimestre il settore degli orologi è cresciuto ad un ritmo decisamente superiore alle aspettative registrando un aumento delle vendite del 67% su base annua. Stando ai dati diffusi da Strategy Analytics nel mondo sono stati venduti ben 10 milioni di questi dispositivi a fronte dei 6 milioni distribuiti nello stesso periodo del 2017. Le analisi confermano che Apple mantiene il primato del mercato smartwatch ma deve comunque affrontare una concorrenza più agguerrita rispetto al passato. Tra luglio e settembre il colosso di Cupertino ha consegnato 4,5 milioni di Apple Watch, circa il 25% in più rispetto ai 3,6 milioni venduti nel terzo trimestre dell’anno precedente. L’azienda fondata da Steve Jobs ha però perso il 15% di quote di mercato passando dal 60 al 45%. “Apple sta affrontando una concorrenza crescente da parte di una Samsung e una Fitbit rivitalizzate”, spiegano gli analisti. Apple Watch Series 4 è stato inoltre “un’aggiunta assolutamente necessaria all’arsenale di Apple” anche se la funzione elettrocardiogramma potrebbe non essere mai proposta agli utenti europei.

Fitbit sembrava stesse vivendo una crisi da cui non sarebbe potuta risollevarsi ed invece grazie al modello Versa si piazza in secondo posizione con 1,5 milioni di unità consegnate a fronte di zero smartwatch venduti nello stesso periodo dell’anno passato. Samsung invece è sul gradino più basso del podio con 1,1 milioni di orologi venduti, ovvero 400mila terminali in più rispetto al Q3 2017. “La nuova gamma Galaxy Watch sta vendendo abbastanza bene, grazie ai miglioramenti introdotti e al marketing aggressivo”, affermano gli analisti. Garmin con i suoi orologi per il fitness si ferma ai piedi del podio con 800mila smartwatch venduti rispetto ai 600mila dell’anno passato.