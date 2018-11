TIM Box Hackathon: parte il contest per sviluppare servizi sui Data Analytics di Redazione Data Manager Online 22 novembre 2018

TIM, in collaborazione con ELIS, Movenda, Pangea Formazione e Crisma, lancia il terzo #TIMBOXHackathon, il contest dedicato allo sviluppo di servizi fruibili attraverso il TIM Box e basati sui Data Analytics.

Questa iniziativa, rivolta al mondo degli sviluppatori software e dei programmatori, punta a stimolare la creazione di servizi innovativi utilizzabili attraverso il TIM Box, il decoder che consente di vivere al meglio contenuti e servizi offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente, grazie alle nuove funzionalità introdotte.

I dettagli del contest

I candidati dovranno creare progetti basati sulle tecnologie per Data Analytics, da applicare ai servizi disponibili sul TIM Box (film, giochi, eventi sportivi, musica, ecc.).

E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 25 novembre e i 40 selezionati riceveranno la mail di conferma. I partecipanti potranno approfondire l’utilizzo delle tecnologie per Data Analytics a Roma presso la sede Elis, dal 28 al 30 novembre.

Per ogni componente del team primo classificato TIM prevede un TIM Box e un TIM Gamepad, oltre ad un abbonamento annuale a TIMGAMES e a TIMMUSIC Platinum; Movenda e Pangea Formazione assegneranno due buoni Amazon, rispettivamente di 200 e 100 Euro e Crisma ulteriori 100 euro in buoni Amazon per ogni componente del primo team classificato.