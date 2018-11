Xiaomi cresce del 49% nel terzo trimestre del 2018 di Matteo Testa 20 novembre 2018

Xiaomi nel Q3 ha visto aumentare il suo fatturato, che si attesta sui 6,3 miliardi di euro, del 49,1%. Cresce la percentuale di ricavi al di fuori dalla Cina

Il 2018 si può ben dire che sia stato un anno particolarmente positivo per Xiaomi. Il produttore cinese sta ampliando il suo catalogo di prodotti, che non comprende solamente smartphone ma anche oggetti connessi di vario di tipo, e nel frattempo si espande anche al di fuori delle mura di casa. Ad esempio, oggi ha debuttato ufficialmente la versione italiana del suo negozio online e a breve verrà inaugurato anche un secondo Mi Store a Venezia. Al di là delle scelte, l’azienda di Shenzhen ha ottenuto un fatturato di quasi 51 miliardi yuan, pari a circa 6,3 miliardi di euro, solo nel terzo trimestre di quest’anno. Si tratta di un aumento del 49,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Non solo, guardando solamente al mercato internazionale, il giro d’affari è cresciuto del 112,7% e ora rappresenta il 43,9% del totale.

Non è comunque tutto rosa e fiori per Xiaomi. Se proprio vogliamo guardare il pelo nell’uovo, il suo utile netto si ferma a circa 312 milioni di euro (+17,3% rispetto all’anno passato). L’aspetto più interessante è che nonostante il mercato smartphone sia sostanzialmente ormai saturo e diversi produttori faticano ad aumentare le vendite, l’azienda fondata da Lei Jun ha superato i 100 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Apple, ad esempio, avrebbe scelto di ridurre le richieste di componenti per iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR proprio per il calo degli ordini. Xiaomi ha anche raddoppiato le spedizioni per smart TV e portatili.