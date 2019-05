Kaspersky Lab lancia l’Open Innovations Program per le startup

Kaspersky Lab invita le startup a unire le forze per ampliare le opportunità legate alla sicurezza informatica

Kaspersky Lab ha lanciato una nuova iniziativa – l’Open Innovations Program di Kaspersky – per promuovere la collaborazione con le startup tecnologiche più innovative, e supportarle nelle attività di sviluppo e di new business. Le aziende emergenti di tutto il mondo, che lavorano su progetti avanzati connessi alla cybersecurity, avranno accesso all’ecosistema dei partner di canale della società, oltre a una base clienti a livello mondiale e alla competenza di un leader del settore.

Partecipando al programma, le startup riusciranno a espandere in maniera significativa la loro base di potenziali clienti, unendosi a un brand riconosciuto a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica. Anche Kaspersky Lab beneficerà delle collaborazioni, integrando il proprio portfolio di prodotti e tecnologie innovative per fornire soluzioni migliori e più rapide che soddisfino le esigenze di sicurezza dei propri clienti.

Per entrare a far parte del programma, i candidati sono invitati a partecipare ad una competizione organizzata da Kaspersky Lab e BIBA Venture Partners. La competizione è rivolta alle aziende che lavorano su progetti all’avanguardia connessi alla cybersecurity nelle seguenti aree: trasporti, Industrial Internet of Things (IIoT), anti-frode e blockchain.

Le startup che partecipano alla sfida dovranno mostrare come i loro prodotti o tecnologie risolvano casi d’uso concreti legati alla cybersecurity. Durante il processo di selezione, gli esperti valuteranno anche la prontezza delle startup a sviluppare rapidamente il proprio business e il loro interesse a collaborare con Kaspersky Lab per migliorare il panorama globale della cybersecurity.

I progetti migliori saranno scelti per l’integrazione tecnica con i prodotti di Kaspersky Lab e diventeranno parte del portfolio dell’azienda che viene promosso in tutto il mondo. Queste startup potranno contare su mentoring tecnico e commerciale e avranno accesso al canale dei partner di Kaspersky Lab (inclusi i fornitori e i rivenditori), ai clienti e ai prospect attraverso le forze di vendita e prevendita dell’azienda. Le startup avranno la possibilità di collaborare con il reparto di R&S ed espandersi a livello mondiale in tutti i paesi in cui opera l’azienda.

“Siamo felici di dare la possibilità alle startup più all’avanguardia di partecipare alla competizione. Si tratta di un’ottima opportunità per le imprese in crescita che desiderano sviluppare i propri progetti e conquistare il mercato globale. In qualità di vendor internazionale di sicurezza informatica, siamo interessati alla creazione di soluzioni avanzate che soddisfino le necessità dei vari settori. Attraverso l’integrazione delle migliori soluzioni con le nostre tecnologie, miriamo a combinare e ottimizzare al meglio le potenzialità per poter offrire, a clienti e prospect, le migliori strategie aziendali di cybersecurity. Kaspersky Lab seleziona, verifica, promuove e potenzia le tecnologie più avanzate e disruptive per supportare la trasformazione digitale dei nostri clienti,” ha detto Vitaly Mzokov, Head of Verification presso Kaspersky Lab.

“La sicurezza informatica è una nota dolente per la maggior parte delle aziende. Le infrastrutture critiche, i trasporti, le industrie connesse e anche l’emergente crypto economy sono tutti settori colpiti dalle minacce informatiche. Consapevole di ciò, Kaspersky Lab, mette in campo le soluzioni più all’avanguardia. Siamo molto orgogliosi di collaborare con loro nel reperire le migliori startup, certificare i loro prodotti e costruire soluzioni efficaci per contrastare le minacce informatiche a livello globale” ha aggiunto Alberto Ratti, Managing Partner presso BIBA Venture Partners.

La sfida per le startup si concluderà con un Demo Day il 19 settembre 2019 a Milano. Nel corso dell’evento, gli imprenditori selezionati presenteranno i propri progetti, che saranno esaminati da una giuria formata dagli esperti di Kaspersky Lab. Sono aperte le candidature per aziende affermate e start-up in fase avanzata che hanno già un’entità giuridica, un prodotto o un prototipo, così come diversi accordi conclusi o in corso.

Per avere maggiori dettagli e candidarsi alla competizione, è possibile collegarsia questo sito. La data di chiusura per le candidature online è prevista per il 28 luglio 2019.