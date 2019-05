Zucchetti Centro Sistemi & HRZ, a braccetto al servizio di tutte le imprese

Concluso un importante accordo societario nel campo dell’IT

“L’unione fa la forza, e la specializzazione fa la differenza” queste sono le basi su cui si fonda la nuova partnership Zucchetti Centro Sistemi SpA e HRZ Milano srl, due società dell’universo Zucchetti Group, entrambe in forte espansione che hanno concluso un accordo societario per presentarsi sul mercato con una offerta completa e ancora più specializzata in ambito software per la gestione di tutti i processi aziendali ERP e delle risorse umane.

ZCS entra nel capitale di HRZ con l’obiettivo di sviluppare sinergicamente progetti e mercati. “Condivideremo le forti competenze acquisite negli anni a fianco di aziende di ogni dimensione e settore e le metteremo a disposizione dei nostri clienti che potranno scegliere su una vastità di soluzioni informatiche integrate multi gestionali e HR per migliorare e far crescere il proprio business” affermano all’unisono il Presidente di ZCS Fabrizio Bernini e l’AD di HRZ Simone Uggeri.

“Consulenze tecnologiche, servizi customizzati e verticalizzati per aiutare le aziende ed i professionisti a cogliere le opportunità della digitalizzazione: dematerializzazione, soluzioni in cloud, Internet of Things, Intelligenza Artificiale” continua Bernini.

”L’Eccellenza dell’offerta software Zucchetti e del nostro expertise in materia di innovazione digitale ci promuove ad essere un Partner tecnologico a 360° presente in modo capillare sia nell’area settentrionale con le sedi di Milano, Torino, Brescia e Parma che nel Centro Italia con le sedi di Terranuova Bracciolini (Valdarno Aretino), Perugia e le tre sedi in Sardegna” conclude Uggeri.

Questa alleanza solidifica la leadership di ZCS e HRZ nel mondo dell’offerta digitale per l’impresa.