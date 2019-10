MED-TECH e innovazione – Praxe a Smau Milano

Praxe parteciperà al SMAU Milano 2019. Praxe è una start-up innovativa, orientata allo sviluppo di progetti medico-scientifici e alla ricerca in campo medico.

Grazie all’esperienza del socio fondatore Dott. Antonio Franco, laureato in medicina dello sport e responsabile del servizio di medicina dello sport presso diversi distretti tra Marche e Abruzzo, Praxe nasce con la precisa finalità di apportare innovatività a dispositivi medici già in uso e di ideare nuove soluzioni in campo medico sportivo. Fornisce inoltre consulenza in campo medico, nutrizionale e sportivo.

In occasione di SMAU Milano, evento per il quale è stata selezionata con la collaborazione della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, Praxe presenterà il suo progetto primario già in fase di sperimentazione: grazie alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, è stato elaborato lo studio completo di un elettrocardiografo innovativo e ad alto contenuto tecnologico, strumento ideale anche per la telemedicina. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche, ha sviscerato tutti i passaggi ingegneristici, le tecnologie ed i materiali impiegabili per la realizzazione del dispositivo. Si tratta di un dispositivo medico utilizzabile da personale specializzato, in grado di monitorare l’attività elettrica del cuore e trasmettere le informazioni acquisite attraverso l’utilizzo di apposite tecniche, abbandonando i tradizionali sistemi wired. Le informazioni trasmesse possono essere ricevute da un qualunque terminale (tablet, PC ecc.) nel quale sia possibile memorizzare, rappresentare graficamente e stampare il ritmo e l’attività elettrica del cuore acquisita da tale strumento diagnostico.

“Lo SMAU rappresenta per noi un’occasione unica per far conoscere il nostro progetto primario e gli altri progetti innovativi, pensati con lo scopo di migliorare i livelli tecnologici attuali della diagnostica sanitaria e di introdurre nuove tecnologie utili alla prevenzione degli infortuni in ambito sportivo. Per farlo è necessario affidarsi a partner certificati e selezionati ed a investitori che credano fermamente alle finalità progettuali. E’ per questo che partecipiamo a Smau, per sostenere al meglio lo sviluppo delle nostre idee e condividerle con gli attori primari del settore di riferimento.” spiega Alessandra Giudici, amministratore e co-founder di Praxe.

I visitatori interessati a saperne di più su Praxe, potranno incontrare lo staff presso lo stand H18 al Padiglione 4.