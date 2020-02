Siemens MindSphere contribuisce al successo dell’IIoT

Ascolta l'articolo

Siemens MindSphere è stato nominato leader tra le piattaforme software per l’Internet of Things industriale

L’Internet of Things industriale (IIoT) potrebbe far crescere significativamente la produttività e la crescita a livello globale. Secondo le stime di Accenture, questa tecnologia rivoluzionaria accelererà il processo di rinnovamento in atto nei settori, che rappresentano quasi due terzi della produzione mondiale, e immetterà 14,2 trilioni di dollari nell’economia globale, entro il 2030.

In seguito allo sviluppo e alla crescente adozione di strategie e soluzioni IoT in tutto il mondo, Siemens ha visto aumentare il numero di aziende che hanno scelto di avvalersi di MindSphere, il sistema operativo IoT aperto, cloud-based di Siemens, come piattaforma per i propri programmi IIoT. Di recente, inoltre, Siemens è stata invitata da Forrester a comparire nel report The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q4 2019 che vede l’inclusione di MindSphere tra le piattaforme software leader per l’IoT industriale.

Nell’ultimo anno, MindSphere ha ampliato in modo significativo il proprio programma di partnership, annunciando l’ingresso di nuovi clienti e l’estensione della piattaforma Mendix, con lo scopo di integrare servizi cloud e app, per la digital engineering, e l’IoT, ottimizzato grazie a MindSphere e posto al centro del portfolio Xcelerator.

Forrester sottolinea: “MindSphere si basa sulla leadership tecnologica di Siemens nelle apparecchiature industriali e nei controller, ma non si limita ad interagire con l’hardware del Gruppo. La storia di Siemens riguarda anche il Digital Twin, e MindSphere gioca un ruolo fondamentale nel trasformare questa vision in qualcosa di concreto e implementabile. MindSphere si adatta bene, inoltre, a quei clienti che già investono all’interno dell’ecosistema Siemens; tuttavia, rappresenta una valida opzione anche per quelle aziende che desiderano attingere dalla profonda conoscenza di settore del Gruppo e dal suo percorso di trasformazione digitale”.

MindSphere aiuta le aziende a comprendere i dati, attraverso la connessione rapida e sicura di prodotti, impianti, sistemi e macchinari al mondo digitale. Prelevando i dati da ogni macchinario e da ogni sistema in azienda, MindSphere è in grado di convertirli in risultati di business, avvalendosi di potenti applicazioni industriali con sistemi avanzati di analytics. MindSphere è una soluzione end-to-end sicura e scalabile, dalla connettività degli asset fino agli insights di business, utilizzati per incrementare la produttività e l’efficienza dell’intera azienda.

“Dallo scorso anno, MindSphere ha continuato a crescere e a consolidarsi, promuovendo lo sviluppo dell’ecosistema di partner, che ad oggi conta più di 500 partner MindSphere tra cui Microsoft, AWS, Arrow e, in ultimo, Alibaba, che ha contribuito al successo della piattaforma nel mercato cinese, dove recentemente abbiamo lanciato il programma per i partner” ha affermato Ray Kok, Senior Vice President e General Manager, Cloud Application Solutions di Siemens Digital Industries Software. “Siamo fieri di essere stati riconosciuti leader da Forrester Wave e approfitteremo di questo successo per aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi.”

Siemens Digital Industries Software promuove la trasformazione delle aziende verso la “Digital Enterprise”, dove ingegneria, produzione e progettazione elettrica incontrano il futuro. Il portfolio Xcelerator aiuta le aziende di ogni dimensione a sviluppare e trarre vantaggio dai digital twin, che mettono a disposizione nuove conoscenze, nuove opportunità e livelli crescenti di automazione, al fine di favorire l’innovazione.