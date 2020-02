Techyon per Informatici Senza Frontiere: l’informatica per il sociale

Ascolta l'articolo

Techyon e Informatici Senza Frontiere ONLUS insieme per donare competenze digitali concretamente spendibili nel mondo del lavoro

L’informatica abbraccia il sociale: Techyon, l’Head Hunter dell’Information Technology, diventa sostenitore di Informatici Senza Frontiere, ONLUS che lavora per colmare il divario digitale e per favorire un processo di crescita che porti ciascuno ad appropriarsi consapevolmente delle proprie potenzialità attraverso le conoscenze e le tecnologie informatiche. Techyon crede nei benefici apportati dalla tecnologia e agisce per la creazione di un mercato del lavoro equo, inclusivo e meritocratico.

Insieme, Techyon e Informatici Senza Frontiere, sostengono “Sviluppo di Competenze Digitali”: Il progetto che organizza gratuitamente corsi di informatica a più livelli, per fornire ai partecipanti competenze spendibili nel mercato del lavoro. Le lezioni, che in alcuni casi rilasciano certificazioni e-citizens, ECDL e Cisco, sono rivolte a categorie in difficoltà.

I volontari del progetto “Sviluppo di Competenze Digitali” hanno già operato, tra gli altri, presso il Gruppo Giovani di Scampia a Napoli, l’IFOA di Padova in supporto ai disoccupati di lunga durata e presso il Centro NAGA per rifugiati di Milano.

Techyon si impegna a supportare in modo duraturo e continuativo il lavoro di Informatici Senza Frontiere, dimostrando come il mondo del business possa dialogare in maniera promettente con quello del volontariato, offrendo un aiuto e un incentivo ai progetti di sostegno alle realtà più disagiate. Techyon si è unita a Informatici Senza Frontiere per proporre insieme un nuovo uso della tecnologia più intelligente, sostenibile e solidale; nel rispetto della dignità umana e della solidarietà.

Techyon, Information Technology Recruitment Experts

Techyon è una società di ricerca e selezione esclusivamente specializzata nel segmento Information Technology. Techyon nasce a Milano, dall’idea di Federico Colacicchi e Jacopo Tonelli, due head hunter con un trascorso professionale maturato presso alcune tra le maggiori società di ricerca e selezione a livello mondiale. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di un segmento di mercato trascurato nell’head hunting tradizionale: quello IT. Il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro IT è ampio, Techyon ha sviluppato gli strumenti per colmarlo.

Quel che differenzia la società dai suoi competitor è la specializzazione. Techyon è il primo head hunter in Italia con un focus specifico, esclusivo e dedicato a manager e professionisti dell’Information Technology.

L’area di azione di Techyon spazia da contesti corporate e manifatturieri a realtà consulenziali, cui vengono proposti professionisti IT appartenenti alla fascia Senior Professional e Middle Management, italiani e non solo. Techyon è infatti parte e rappresentante esclusiva per l’Italia del network ERI – Executive Resources International, rete di consulenti HR attiva a livello globale. La partnership con ERI offre la possibilità di ampliare il range di ricerca, selezionando professionisti anche all’estero.