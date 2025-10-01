Altea 365 acquisisce M3G Consulting e cresce nel panorama dei Top Partner Oracle in Italia

Altea accoglie M3G Consulting nel proprio ecosistema, rafforzando la partnership strategica con Oracle e creando, insieme ad ABS, un polo unico ad alta specializzazione sulle tecnologie del Vendor. Con questa operazione, il Gruppo consolida la propria leadership sulle soluzioni applicative Oracle Fusion Cloud ERP e Oracle NetSuite, abilitando al contempo le frontiere più innovative in ambito Data Intelligence, Cloud Infrastructure e Artificial Intelligence. Un passo deciso per accompagnare i clienti verso modelli di impresa sempre più digitali, integrati e intelligenti

Altea Federation, player di riferimento per la Consulenza IT e l’innovazione digitale in Italia, annuncia oggi l’acquisizione del 100% del capitale di M3G Consulting, realtà italiana specializzata in consulenza applicativa sulle soluzioni Oracle.

Fondata nel 2014, M3G Consulting (con sedi a Milano, Genova e Palermo) porta in Altea una comprovata expertise sull’intero ecosistema applicativo Oracle. La sua competenza spazia dalle soluzioni Enterprise come Oracle Fusion Cloud ERP fino alla piattaforma integrata Oracle NetSuite, fornendo un approccio progettuale end-to-end cruciale per la digitalizzazione del business.

L’ingresso di M3G in Altea consolida il posizionamento del Gruppo tra i Top Partner Oracle in Italia. In sinergia con ABS – Advanced Business Solutions, company già parte di Altea, prende vita un unico e grande team di professionisti e un Polo ad alta specializzazione sulle tecnologie Oracle. M3G e ABS insieme costituiscono un Hub di competenze e servizi, confermando l’identità di Altea come player di riferimento per il mondo Oracle.

“L’acquisizione di M3G Consulting è di strategica importanza per il nostro gruppo,” afferma Andrea Ruscica, Chairman & CEO di Altea Federation. “Oracle sta vivendo un momento straordinario nel panorama internazionale: la sua offerta Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e le alleanze con Open AI sono esempi dell’impegno che il Vendor sta riservando allo sviluppo di una nuova generazione di applicazioni per il business. Il team Oracle di Altea saprà interpretare questa nuova wave di innovazione, crescendo sulle dorsali Application, Data Intelligence, Cloud e AI.”

Visione comune sul business, complementarità di offering, competenze trasversali e fiducia reciproca riconosciuta sul campo: sono questi gli elementi che hanno favorito l’accordo con Altea e il disegno di un comune percorso di crescita.

“È davvero entusiasmante iniziare questo nuovo capitolo della nostra storia con Altea Federation,” annuncia Giovanni Patella, CEO di M3G Consulting. “L’integrazione in un unico team ci permette di mettere a fattor comune esperienze progettuali e competenze estese, garantendo un valore che va ben oltre la copertura di mercato. Siamo pronti a sviluppare nuove linee di business, per crescere insieme rapidamente e diventare un punto di riferimento tra i Top Partner Oracle in Italia.”

L’acquisizione rientra nel piano strategico “Next Level” di Altea Federation, avviato a seguito dell’ingresso del fondo di private equity Chequers Capital come azionista di maggioranza, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del Gruppo tra i leader italiani della digital transformation.