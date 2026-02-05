Var Group annuncia acquisizione di InnoTech

L’ingresso della società veronese, dopo una partnership pluriennale tra le due realtà, rafforza Var Group con nuove competenze nello sviluppo software, nell’integrazione SAP Business One e nelle tecnologie di Intelligenza Artificiale

Var Group, Digital Integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali, annuncia l’acquisizione al 100% di InnoTech Srl, azienda veronese e unico SAP Partner Build in Italia, specializzata nello sviluppo di soluzioni e agenti di Intelligenza Artificiale per i partner SAP.

Con un fatturato di euro 2.300.000 e un Ebitda di euro 395.000 (f.y. 31/12/2024), InnoTech affianca i partner dell’ecosistema SAP nello sviluppo di soluzioni digitali innovative e su misura orientate all’ottimizzazione dei processi, valorizzando ogni progetto in modo rapido e strutturato.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

InnoTech entrerà a far parte del centro di competenza dedicato al mondo SAP Var One, segnando un passo strategico nella crescita dell’Enterprise Platform. Grazie all’operazione, Var Group integrerà nella propria struttura una software factory capace di accelerare l’innovazione tecnologica delle PMI. Var One consolida così la propria posizione di leadership come primo partner SAP Business One in EMEA, con oltre 300 professionisti certificati e 40 presidi sul territorio italiano.

L’acquisizione è l’evoluzione naturale della pluriennale collaborazione tra le due realtà, che ha generato risultati significativi sia sul piano del business sia in termini di evoluzione tecnologica. Con l’ingresso di InnoTech, le Enterprise Platform di Var Group accoglieranno 27 nuove persone altamente qualificate, rafforzando ulteriormente competenze, capacità di delivery e presenza sul territorio.

InnoTech porta inoltre con sé la piattaforma di integrazione YouSolution.cloud, destinata a diventare un punto di riferimento per la connessione dei sistemi e per l’adozione di agenti di intelligenza artificiale. La sua integrazione contribuirà a generare nuove sinergie e valore per tutti i partner e i clienti del network Var One.

“Siamo orgogliosi dell’ingresso di Innotech in Var Group dopo anni di stretta e proficua collaborazione; grazie a questo passaggio, integreremo un team e nuove competenze in modo naturale, generando ulteriore valore per i nostri clienti e rendendo ancora più attrattiva la nostra offerta sul mercato delle PMI”, hanno commentato Francesca Moriani, CEO di Var Group, e Fabio Falaschi Head of Enterprise Platform Var Group. “Innotech porta con sé un know-how tecnologico evoluto, fortemente legato a SAP Business One, completato di recente con lo sviluppo di diversi importanti agenti di intelligenza artificiale, mentre Var Group offre la forza di una One Company solida e presente a livello globale”.

Enrico Biolo, CEO di InnoTech, ha aggiunto: “Accompagnare InnoTech all’interno di Var Group è stata una scelta tanto naturale quanto consapevole: un’operazione sostenibile e credibile, non solo sotto il profilo industriale ma anche, e soprattutto, umano. L’anima di software factory di InnoTech, fortemente tecnologica e orientata all’innovazione, trova oggi il contesto ideale per esprimere appieno il proprio potenziale, generando valore concreto per i clienti e per l’intero ecosistema di partner con cui collabora da anni con reciproca soddisfazione”.