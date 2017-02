Frutta e verdura migliorano l’umore in 2 settimane di Valentina Scotti 15 febbraio 2017















Un consumo regolare di questi alimenti aumenta il benessere psicologico

Frutta e verdura sono un toccasana per l’umore e tengono lontana la depressione, secondo quanto già sostenuto dai ricercatori dell’Università di Warwick in collaborazione con l’Università australiana del Queensland e adesso riconfermato da uno studio neozelandese, dell’Università di Otago, pubblicato sulla rivista Plos One. Aumentare il consumo di frutta e verdura, secondo la ricerca, contribuisce a migliorare l’umore in sole due settimane.

L’indagine ha preso in esame un totale di 171 soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni che solitamente consumavano poca frutta e verdura.

Solo nel gruppo a cui sono state somministrate porzioni extra di frutta e verdura è stato rilevato un miglioramento significativo dell’umore.

7 porzioni al giorno allungano la vita

I partecipanti alimentati in maniera diretta con frutta e verdura, registravano un migliore benessere psicologico, rilevato attraverso una serie di appositi test sui livelli di vitalità e motivazione dei soggetti. Frutta e ortaggi sono stati consumati soprattutto crudi, mentre negli altri gruppi sono stati assunti cotti o mischiati ad altri ingredienti.

Studi precedenti hanno dimostrato che 7 porzioni al giorno allungano la vita e riducono del 20% il rischio di ictus, mentre uno studio italiano ha calcolato che mangiarne 200 grammi in più al giorno eviterebbe 20mila morti. Inoltre, un’alimentazione a base di frutta e verdura ricche di fibre diminuirebbe anche le infiammazioni alle vie respiratorie e aiuterebbe quindi a sconfiggere l’asma.