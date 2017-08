Dalla bava delle lumache un super-cerotto che ripara i tessuti di Valentina Scotti 1 agosto 2017















Stop al sanguinamento grazie a un’invenzione dell’Università di Harvard

Se è vero che la maggior parte dei farmaci si ricava dalla sintesi di principi attivi contenuti nelle piante, l’Università di Harvard ha pensato di sfruttare la Natura fino in fondo, attingendo persino alla bava delle lumache, sviluppando un super-cerotto in grado di suturare perfettamente le ferite chirurgiche.

Resistente e super-adesivo

Si tratta di una vera e propria colla biologica, che può aderire perfettamente anche sulle superfici bagnate o umide, ostacolo che altri adesivi non erano in grado di superare. Inoltre altri cerotti risultano tossici o parzialmente efficaci, ecco perché i ricercatori di Harvard hanno tratto ispirazione dall’adesivo naturale delle lumache Arion subfuscus, molto comuni in Europa, per mettere a punto un nuovo tipo di adesivo molto resistente: già sperimentato sugli animali, il super-cerotto si è rivelato capace di attaccarsi perfettamente a tessuti, organi pelle e cartilagini, con l’ulteriore vantaggio di non presentare alcuna tossicità per gli esseri umani.

In fogli o tramite iniezione

I ricercatori hanno poi condotto ulteriori sui ratti, simulando delle operazioni chirurgiche d’urgenza. In questa fase della sperimentazione il super-cerotto è stato impiegato per fermare il sanguinamento, bloccando quindi l’emorragia sul nascere.

I ricercatori spiegano che il nuovo adesivo sarà realizzato in fogli, ma ne verrà prodotta anche una versione che si applica tramite iniezione per sigillare le ferite profonde, che viene poi indurita tramite esposizione alla luce ultravioletta, come si fa già per le otturazioni dentali. I possibili utilizzi futuri sono molteplici, secondo gli autori dello studio, uno fra i tanti potrebbe la sostituzione delle suture e delle graffette, che possono in alcuni casi causare lesioni.