Tim Cook difende il prezzo di iPhone X: “Non è eccessivo” di Matteo Testa 20 settembre 2017

Tim Cook ha spiegato perché iPhone X ha un costo tutto sommato equo anche se superiore ai 1.000 euro

iPhone X è sicuramente lo smartphone del momento. Milioni di persone si sono sintonizzate sul sito di Apple per vedere la sua presentazione e la critica ha dispensato elogi sul design innovativo e il sistema di riconoscimento facciale Face ID. Quasi tutti concordano col fatto che questo dispositivo abbia stabilito un nuovo standard per quanto riguarda il settore ma c’è qualcosa che ha fatto storcere il naso degli utenti: il prezzo. iPhone X in Italia ha un costo per il modello base di 1.189 euro che scende a 999 euro in America escludendo le tasse. Proprio questo aspetto ha scatenato una marea di meme sui sacrifici da fare per mettere mano su iPhone X ma il CEO di Apple, Tim Cook, ha voluto difendere la scelta fatta dalla sua azienda.

Cook ritiene che il costo del dispositivo sia conveniente se paragonato alle funzioni che offre. Il numero uno della Mela, che sta facendo di tutto per acquistare la divisione di Toshiba dedicata alla memorie, ha poi argomentato per evitare fraintendimenti. Cook ha sottolineato che ormai nessuno compra un telefono per intero ma preferisce dilazionare il costo acquistando a rate. Ciò significa che alla fine l’esborso di oltre 1.000 euro è progressivo. Inoltre la maggior parte degli utenti è solito vendere il vecchio smartphone prima di acquistare quello nuovo e questo significa un sensibile risparmio sul prezzo finale. Le argomentazioni portate dal CEO di Apple non sembrano troppo convincenti ma bisogna anche sottolineare che non è solo il prezzo di iPhone X ad attirare le critiche. Alcuni utenti di religione musulmana accusano il Face ID di discriminare le donne che indossano il velo tradizionale mentre Huawei ritiene che questa tecnologia non sia poi così efficace come Apple vuole far credere. Qualcomm, che è ai ferri corti con il colosso di Cupertino per una questione di licenze, ha invece affermato che iPhone X non ha portato grandi novità rispetto ai top di gamma Android sul mercato.