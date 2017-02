Capgemini annuncia due nuove acquisizioni

L’azienda rafforza la propria leadership digital con l’acquisizione di Idean, società di consulenza strategica in ambito digitale e progettuale, e di TCube Solutions per consolidare il proprio portafoglio

di managed service per il settore assicurativo

Capgemini, uno dei maggiori provider mondiali di servizi di consulenza, tecnologici e di outsourcing, ha annunciato l’acquisizione di Idean, realtà in rapida crescita nella consulenza e progettazione digitale, e di TCube Solutions, azienda specializzata in soluzioni e servizi assicurativi nel ramo Danni e Infortuni. Idean rafforzerà la capacità del Gruppo di offrire servizi strategici e di progettazione focalizzati sul cliente e sull’esperienza digitale e di estendere la propria rete di Digital studios. Inoltre, contribuirà a soddisfare la crescente domanda dei clienti per servizi digital end to end. L’offerta di TCube Solutions comprende la gestione integrata delle policy, fatturazione, richieste di risarcimento, sistemi di riassicurazione e capacità strategica di gestione dei dati.

Idean

Fondata a Helsinki, Finlandia, nel 1999, Idean si occupa principalmente di digital user experience (UX), customer experience (CX), e digital strategy. Partendo da una profonda conoscenza degli utenti, Idean supporta i propri clienti su tre aree principali: sviluppare opportunità strategiche, progettare e realizzare esperienze digitali, supportare il cambiamento culturale attraverso lo sviluppo di nuove competenze nel modo di lavorare e nel design thinking.

“La domanda dei clienti sta cambiando; i service provider che offrono digital design, creatività e agilità per ridefinire l’esperienza del cliente stanno sviluppando un dialogo strategico con i propri clienti, ottenendo esiti unici e personalizzati, guadagnando quote di mercato come veri e propri partner digitali. L’acquisizione di Idean fa parte della strategia di crescita del Gruppo focalizzata su innovazione e digitale in particolare in Nord America”, commenta Paul Hermelin, Presidente e CEO, Gruppo Capgemini. “L’ethos scandinavo per il design di Idean e la mentalità della Silicon Valley sono un mix perfetto per migliorare ulteriormente l’offerta di customer experience sempre più digitale di Capgemini”.

TCube Solutions

Fondata nel 2007, TCube Solutions ha costruito un team di 300 persone in grado di soddisfare le necessità di system integration e customer experience dei clienti del settore insurance in Nord America e Regno Unito.

“TCube Solutions è fiera della propria profonda esperienza nel settore e dei rapporti duraturi instaurati con i cilenti”, commenta Sam McGuckin, Presidente e Ceo di TCube Solutions, che sta entrando a far parte del Gruppo Capgemini. “Il nostro ingresso nel Gruppo Capgemini consentirà a una clientela molto più ampia di beneficiare delle nostre soluzioni e dei nostri servizi di provata efficacia, offrendo al tempo stesso agli attuali clienti di TCube gli strumenti per pianificare il proprio futuro digitale”.