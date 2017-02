Forcepoint lancia nuove divisioni di business per guidare l’innovazione Customer-Centric di Redazione Data Manager Online 15 febbraio 2017















Le nuove aree strategiche Cloud Security, Network Security, Data & Insider Threat Security e Global Governments, focalizzano le risorse sulle più importanti necessità dei clienti

Il leader mondiale della cybersecurity Forcepoint ha annunciato di aver definito quattro unità di business market-centric. Le aree strategiche di business di Forcepoint – Cloud Security, Network Security, Data & Insider Threat Security e Governi Globali – guideranno l’innovazione attraverso ogni prodotto del portafoglio, mentre lavoreranno congiuntamente per sviluppare sistemi che permettano alle imprese di fornire accesso aperto e non vincolato a dati critici e proprietà intellettuale ovunque, riducendo il rischio informatico.

Ogni area di business di Forcepoint è guidata da un General Manager, che riporta al Chief executive officer di Forcepoint, Matt Moynahan. La nuova struttura di business ha l’obiettivo di supportare l’impegno preso da Forcepoint: ossia quello di consentire alle aziende di comprendere i comportamenti delle persone e il loro intenti quando interagiscono con i dati confidenziali e con l’IP, ovunque essi siano.

“Forcepoint sta costruendo un’azienda in continua evoluzione, che aiuterà i clienti a ripensare alla cybersecurity concentrandosi sui momenti di interazione delle persone con i dati critici di business e soprattutto con la proprietà intellettuale” afferma Moynahan. “Con le nuove divisioni a bordo, Forcepoint sara’ in grado di portare più rapidamente l’innovazione intorno a questi punti d’interazione umana. Sono certo che questo approccio svilupperà il livello di competenza di cui i nostri clienti avranno bisogno in futuro.”

Le nuove aree di business di Forcepoint includono:

Cloud Security e' la divisione che sviluppa le soluzioni cloud, ibride e on-premise di Forcepoint per la sicurezza web ed email; i prodotti includono Forcepoint Web Security e Forcepoint Email Security. Con la chiusura dell'acquisizione di Skyfence, annunciata l'8 febbraio scorso, le capacita' del cloud access security broker (CASB) saranno ricondotte nell'area di Cloud Security di Forcepoint. L'area è diretta da Kris Lamb; precedentemente Lamb ha guidato i Security Lab di Forcepoint e i team di Threat Protection

Data & Insider Threat Security e' l'area che si occupa della prevenzione dalla perdita dei dati e della protezione da minacce interne; i prodotti includono Forcepoint DLP e Forcepoint Insider Threat. La divisione Data & Insider Threat Security è guidata da Heath Thompson; precedentemente Thompson ha gestito la divisione prodotti di Forcepoint. Thompson gestirà anche il Product Council, una squadra di chief technology officer e ingegneri provenienti dall'intera struttura che lavorano insieme per meglio identificare opportunità di sviluppare nuove caratteristiche e creare innovazione

Global Governments ha come target mercati chiave prevalentemente in US e in alcuni altri paesi, con tecnologie vitali per i mercati federali e della difesa, e include soluzioni di cross domain e insider threat; i prodotti includono Forcepoint High Speed Guard e Forcepoint Insider Threat, fra gli altri

