Intel si prepara al 5G con il modem XMM 7560 Gigabit LTE di Antonino Caffo 22 febbraio 2017















Il nuovo dispositivo con tecnologia a 14 nanometri offre connessioni dual-LTE con varie funzioni di ottimizzazione

Siamo ufficialmente entrati nell’era del pre-5G e dunque i produttori di hardware stanno già mettendo in piedi le loro strategie per farsi trovare pronti alla prossima rivoluzione della rete. Tra questi c’è sicuramente Intel che ha appena annunciato XMM 7560, un modem LTE che promette velocità di download superiori a 1 Gbps. Successore dell’HMM 7480, il dispositivo dell’americana è il primo a essere costruito con tecnologia a 14 nanometri con il supporto Gigabit LTE in un modulo SKU singolo e upload fino a 225 Mbps. Sebbene il modem funzioni benissimo con le connessioni odierne, secondo Intel guarda già al 5G.

Tecnologia dal futuro

“L’ultimo dei nostri dispositivi è un’aggiunta importante al portfolio dell’azienda – spiega la compagnia – visto che espande le soluzioni LTE, dando ai produttori di hardware la possibilità di pensare e realizzare device 4G per mercati diversi e globali. Il modem XMM 7560 guarda già al futuro delle connessioni 5G, con una tabella di marcia che vedrà prossimamente l’introduzione della nuova tecnologia”. Molto simile al concorrente X20 LTE di Qualcomm, quello di Intel è un prodotto che promette una flessibilità maggiore, grazie alla larghezza di banda combinata a 100 MHz, potenza 3x per uplink fino a 60 MHz e servizi premium in alta velocità, oltre al supporto dual-LTE e dual-SIM. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’XMM 7560 verrà reso disponibile per la fine del 2017, quando la voglia di 5G sarà ancora maggiore dell’attuale.