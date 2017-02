Perché Nokia ha voluto un altro 3310 di Antonino Caffo 27 febbraio 2017















Al di là delle motivazioni tecnologiche, l’operazione nostalgia ha il compito di lanciare in alto un brand rimasto nel buio per troppo tempo

Alla fine è tornato davvero. Il Nokia 3310 versione 2017 è un telefonino piccolo, poco intelligente ma con uno schermo a colori. Servirà a rinfrescare la memoria di chi nei 2000 girava con un mattoncino del genere in tasca? Difficile dirlo adesso, sta di fatto che l’operazione nostalgia è appena cominciata. Il dubbio è lecito: serviva davvero un telefonino così? Più no che si, nel senso che la digitalizzazione ha preso una via talmente dinamica e veloce da contagiare anche quelli che “uno smartphone nemmeno gratis”. E invece tutti, dai più piccoli agli anziani, girano oggi con un full touch in tasca, divertendosi con giochi e applicazioni. Se il Nokia 3310 fosse stato indirizzato ai mercati emergenti la questione sarebbe stata ancora peggiore: per innovare bisogna guardare avanti, non indietro.

Perché allora?

Che strategia vi è dunque dietro il nuovo 3310? Semplice: quel senso nostalgico che coglie chiunque possedeva il modello originale spingerà tante persone a spingere 49 euro (più IVA) solo per vedere “l’effetto che fa”. Del resto, con un’autonomia di 20 ore in conversazione e 1 mese in stand-by, il Nokia può rappresentare il perfetto cellulare di emergenza; quello che anche se non dimentichi di caricarlo è lì, pronto per essere utilizzato. L’operazione messa in atto dalla cinese HMD Global, che distribuisce i Nokia assemblati da FIH Mobile (entrambe hanno acquisito parti maggioritarie del brand finnico), è volta a ridare vigore a un marchio rimasto per troppo tempo al buio, seppur concentrato a innovare il comparto delle infrastrutture di comunicazione (ricordiamo il ruolo di Nokia nel 5G) a livello globale. Spingere il 3310 per incrementare le vendite delle controparti top Android non è banale e probabilmente potrà funzionare. In un 2017 che vede il ritorno di molte icone del passato (pensiamo a BlackBerry), Nokia ha serie chance di riprendersi la fetta di torta lasciata alla concorrenza qualche anno fa.