Zucchetti entra nel welfare aziendale e gestisce i Flexible Benefit a vantaggio di imprese e dipendenti 23 febbraio 2017















Grazie alla piattaforma integrata di Zucchetti e DoubleYou, unica sul mercato, il primo Gruppo italiano di software rende disponibile il welfare aziendale tramite un portale web in grado di gestire beni e servizi detassati



Prestazioni sanitarie, asilo per i figli, spese di istruzione e tanti altri Flexible Benefit, ossia forme alternative di retribuzione che consistono in beni e servizi completamente detassati: grazie a ZWelfare, il portale per la gestione del welfare aziendale, Zucchetti è in grado di gestire con estrema semplicità i Flexible Benefit.

Una soluzione così innovativa e richiesta dal mercato odierno è stata resa possibile lo scorso ottobre grazie all’acquisizione della maggioranza di DoubleYou, azienda milanese specializzata nelle soluzioni di welfare management.

“Sul mercato si stanno muovendo molti player in questo ambito, ma soltanto la nostra soluzione ZWelfare consiste in un’unica piattaforma integrata con tutta la suite HR Infinity di Zucchetti: in questo modo il servizio di gestione del welfare rientra automaticamente nel flusso amministrativo e contabile, senza imputazioni manuali e rischi di errore – commenta Domenico Uggeri, vicepresidente Zucchetti area HR –. Inoltre, dato che la piattaforma è integrata e accessibile direttamente dal portale del personale di HR Infinity HR Portal, sia l’ufficio del personale che i dipendenti possono accedere alla piattaforma welfare in ogni luogo e momento, anche da dispositivi mobili, con un servizio personalizzato e assistenza garantita 24/7”.

Di seguito uno schema che mostra concretamente i vantaggi sia per i dipendenti che per le aziende che scelgono i Flexible Benefit.