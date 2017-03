F5 presenta la lista dei 100 Chief Information Security Officer più influenti al mondo di Redazione Data Manager Online 21 marzo 2017















Una classifica unica rivela per la prima volta chi sono i CISO più innovativi al mondo

nell’affrontare le sfide della cybersecurity

F5 presenta CISO 100, la lista dei Chief Information Security Officer più influenti e innovativi al mondo, realizzata da HotTopics.ht e sponsorizzata da F5.

CISO 100 è la prima classifica interamente dedicata al CISO con l’obiettivo di evidenziare l’importanza crescente di queste figure all’interno dell’organizzazione aziendale per affrontare le sfide dello scenario digitale. Lo dimostra quanto recentemente dichiarato da Gartner: il 60 per cento delle aziende digitali subirà dei disservizi significativi nei prossimi anni proprio a causa della incapacità del team di sicurezza IT di gestire il rischio digitale.

Promossa da HotTopics.ht, la community di innovatori e leader tecnologici che condivide riflessioni e nuovi approcci online, la classifica include i 100 CISO più influenti del mondo provenienti da una vasta gamma di settori di mercato.

La lista di quest’anno è stata stilata da un panel di esperti che comprende i giornalisti Jessica Twentyman e Mark Samuels e l’esperto di sicurezza David Clarke che hanno voluto premiare la capacità dei CISO di plasmare attivamente i piani di business anche in un contesto caratterizzato da una carenza significativa di competenze di sicurezza informatica. Tale mancanza di competenze potrebbe rivelarsi un elemento estremamente rischioso nei prossimi anni se, come recentemente rivelato dal Global Information Security Workforce Study, 1,8 milioni di posizioni legate alla sicurezza delle informazioni rimarranno vacanti in tutto il mondo fino al 2022.

“Siamo felici di avere sponsorizzato la lista dei top 100 CISO, che è un riconoscimento esplicito della crescente importanza e l’influenza di questo ruolo”, commenta Mike Convertino, CISO di F5 Networks. “Le sfide di sicurezza si stanno intensificando e c’è sicuramente un gap di competenze che è necessario colmare. Oggi i CISO sono dei “decision-maker”, influiscono direttamente sui piani di business in uno scenario dove le minacce richiedono una sempre maggiore consapevolezza e trasparenza. Certo, nessun sistema è perfetto, ma il valore di una organizzazione si vede dalla sua capacità di anticipare e reagire davanti al rischio e – oggi più che mai – i CISO saranno al centro di questa sfida”.