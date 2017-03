Forcepoint inserisce nel Board il Senior Vice President of Customer Success and Operations di Redazione Data Manager Online 20 marzo 2017















Brian J. Miller porta in azienda la sua esperienza pluriennale ed entra come Senior Vice President of Customer Success and Operations

Forcepoint ha annunciato che Brian J. Miller entra in azienda come Senior Vice President of Customer Success and Operations, con riporto al CEO Matthew P. Moynahan e sede negli uffici di Austin, in Texas.

Per Forcepoint, Miller avrà la responsabilità di creare e coordinare esperienze di successo con i clienti che siano consistenti e di alta qualità e che percorrano tutti i punti di contatto con i clienti stessi, dalla pre-vendita di servizi di consulenza e progettazione all’implementazione e ai servizi professionali, nonché iniziative continue di customer success and support. Inoltre, Miller sarà responsabile per la progettazione e l’ottimizzazione della supply chain di Forcepoint per garantire una consegna qualitativamente alta di prodotti e servizi ai clienti di Forcepoint a livello mondiale. La squadra di Miller supporta tutte e quattro le aree di business Forcepoint – Cloud Security, Network Security, Data & Insider Threat Security e Global Governments.

“Forcepoint è stata pensata e creata appositamente per aiutare i clienti a concentrare le proprie iniziative di sicurezza proprio dove esistono il maggior valore e le più alte vulnerabilità: i punti in cui le persone interagiscono con i dati critici e la proprietà intellettuale”, afferma Moynahan. “Per concretizzare questa promessa, ci stiamo muovendo con grande impegno al fine di realizzare il programma di customer success più completo e differenziato del settore. L’esperienza di Brian a guida di questo tipo di programmi attraverso un vasto continuum di incarichi presso i clienti lo rende ideale per condurre questa iniziativa in Forcepoint “.

“Se penso alle opportunità future per Forcepoint, un tema si distingue: la creazione di clienti che siano fedeli per la vita”, afferma Miller. “La dimostrazione piu’ evidente del nostro orientamento al cliente é il fatto di assicurarci che i nostri clienti ottengano il massimo dai loro investimenti in sicurezza informatica, sempre ed ovunque il team Forcepoint venga ingaggiato.”

Miller puo’ vantare oltre 30 anni di esperienza nel settore della tecnologia in una vasta gamma di funzioni, tra cui la strategia, lo sviluppo di prodotti e servizi, servizi professionali e di supporto ai clienti. Prima di Forcepoint, Miller è stato executive vice president of strategy and integration in Virtustream, una società di servizi di cloud e software. Precedentemente, Miller è stato executive vice president di VCE Global Services con la responsabilità della creazione a livello mondiale di servizi di supporto professionale e di customer support. E’ stato inoltre vice president degli EMC global storage managed services. Brian ha un Master in Business Administration presso la Southern Methodist University e una laurea in ingegneria elettrica presso l’Università Tecnologica del Michigan.