Kaspersky Lab lancia Kaspersky Fraud Prevention Cloud di Redazione Data Manager Online 14 marzo 2017















Kaspersky Fraud Prevention Cloud migliora la protezione multicanale grazie al machine learning e all’analisi dei big data

Kaspersky Lab lancia Kaspersky Fraud Prevention Cloud, una nuova soluzione per aiutare le aziende ad affrontare il rischio di attività nocive condotte attraverso i sempre più numerosi servizi online. In aggiunta alle funzionalità di prevenzione delle frodi per endpoint e dispositivi mobile già presenti nella piattaforma Kaspersky Fraud Prevention, la nuova soluzione dispone di diverse tecnologie basate sul cloud e pensate per proteggere dai cyber criminali banche, istituzioni finanziarie, provider di programmi di fidelizzazione e agenzie governative. Queste tecnologie includono un database globale sulla reputazione dei dispositivi, analisi ambientali e dei device, rilevazioni comportamentali e biometriche e il rilevamento clientless dei malware.

Con la crescita dell’online e del mobile banking, le aziende devono far fronte a frodi e riciclaggio di denaro, garantendo allo stesso tempo la protezione dei loro utenti. Secondo la Financial Insitutions Risks Survey 2016 condotta da B2B International e Kaspersky Lab, ad esempio, nell’ultimo anno un cliente su quattro è stato vittima di frodi finanziarie. La nuova soluzione di Kaspersky Lab offre una protezione multicanale per aziende e utenti, che permette di ridurre le perdite dovute alle truffe e i costi di prevenzione.

La soluzione comprende tecnologie avanzate che permettono di migliorare il rilevamento di attività sospette senza penalizzare l’esperienza utente. Le analisi comportamentali e i rilevamenti biometrici aiutano a capire se si tratta di una persona reale, senza richiedere azioni o procedure aggiuntive all’utente. Il comportamento viene analizzato in base agli spostamenti del mouse, click, scorrimento delle pagine, utilizzo della tastiera, posizione rilevata dall’accelerometro e dal giroscopio e i movimenti tattili (tocco, scorrimento e altro ancora) sui dispositivi mobile.

Kaspersky Fraud Prevention Cloud memorizza e analizza sul cloud il comportamento dell’utente, il dispositivo, l’ambiente e le informazioni sulla sessione sotto forma di big data anonimi, mettendoli a disposizione per indagini forensi e analisi offline automatiche. Queste nuove informazioni confluiscono in un sistema di Enterprise Fraud Management interno alle aziende, che consente la rilevazione proattiva delle frodi in tempo reale, anche prima che avvenga una transazione. Questa strategia è basata sull’approccio Humachine di Kaspersky Lab – una combinazione di big data e analisi di ricerca sulle minacce con algoritmi di machine learning ed expertise dei migliori esperti di sicurezza dell’azienda.

La Risk Based Authentification (RBA) valuta i rischi prima che l’utente effettui il log-in su un canale digitale, comunicando ai sistemi interni di back-end se procedere, richiedere informazioni di autenticazione aggiuntive o impedire l’accesso fino ad ulteriori verifiche. Questa funzionalità migliora la fruibilità per gli “utenti legittimi” riducendo il numero delle fasi di autenticazione, mentre gli “utenti non autorizzati” vengono individuati prima che possano commettere attività dannose.

Inoltre, la funzionalità di Continuous Session Anomaly Detection aiuta a massimizzare la rilevazione di frodi identificando appropriamenti illeciti di account, nuove frodi, riciclaggio di denaro, tool automatici o qualsiasi azione sospetta che avviene durante la sessione. Di conseguenza, Kaspersky Fraud Prevention Cloud non opera soltanto durante il log-in, ma anche durante l’intera sessione, creando modelli statistici di vari schemi comportamentali con l’aiuto di tecnologie di machine learning.

La rilevazione clientless del malware, prevista da Kaspersky Fraud Prevention Cloud, combina tecniche di rilevamento dirette e proattive. Le prime identificano se il dispositivo di un cliente viene usato per attaccare direttamente i servizi digitali di una specifica azienda. Le seconde aiutano a identificare malware che non stanno colpendo direttamente l’azienda ma che potrebbero essere adattati a questo scopo in futuro. In questo modo, la soluzione aiuta le aziende a minimizzare i rischi ed evitare le perdite causate da un attacco andato a buon fine.

“All’interno del nostro team di Fraud Prevention abbiamo un gruppo di esperti dedicato – il nostro Fraud Research and Analysis Group – che supporta i clienti nel limitare i rischi di frode, conducendo indagini forensi sugli incidenti e riducendo il costo di prevenzione delle frodi. Grazie alla nostra expertise, offriamo servizi di consulenza e di risposta agli incidenti in caso di attacchi molto complessi. La nostra expertise confluisce nella soluzione cloud, migliorandola e permettendoci di aiutare i nostri clienti a combattere la costante evoluzione delle minacce e delle tattiche criminali”, ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.