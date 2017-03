Nintendo Switch da record: 1,5 milioni di console vendute in tutto il mondo di Antonino Caffo 16 marzo 2017















Il progetto ibrido della giapponese procede secondo i piani, puntando le 2 milioni di copie entro la fine del primo trimestre dell’anno

Se il 2016, per Nintendo, si è rivelato un anno fondamentale per rialzare le sorti del marchio, grazie al successo di Pokémon Go, sviluppato assieme a Niantic Labs, il 2017 non poteva partire nel modo migliore. Fan e appassionati attendevano da mesi di scoprire cosa ci fosse dietro Nintendo NX, il nome in codice della nuova console di gioco che avrebbe sconvolto il mercato. In realtà l’idea di avere un tablet da collegare al televisore è meno rivoluzionaria del previsto ma i consumatori sembrano aver apprezzato. Almeno è ciò che raccontano dall’agenzia SuperData, che ha messo assieme i dati di vendita ottenuti da GFK e da Famitsu per arrivare alla conclusione che il dispositivo della giapponese è stato acquistato da 1,5 milioni di persone in tutto il mondo. Un vero e proprio record anche se in linea con quanto prospettato dalla stessa Nintendo, che entro la fine del trimestre conta di raggiungere quota 2 milioni a livello globale.

Ibrido che piace

In realtà, i numeri potrebbero essere ben più alti, visto che le rilevazioni prese in esame da SuperData si riferiscono quasi ovunque alle vendite ottenute nei primi giorni dal lancio, anche in Italia, non considerando tutto quello che è successo dopo. Restano dunque pochi dubbi sulla possibilità per Nintendo non solo di arrivare ma anche facilmente superare i 2 milioni previsti, portando a casa risultati maggiori sul breve periodo. Questo non vuol dire che la console sia esente da problemi. Più di un consumatore ha evidenziato difficoltà nelle performance wireless dei controller Joy-Con, mentre ad altri è capitato il tanto odiato dead pixel che però, secondo l’azienda, è una probabilità più che normale su cifre del genere.