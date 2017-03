Più vantaggi per gli sviluppatori indie su Xbox di Antonino Caffo 6 marzo 2017















Il programma Xbox Live Creators permetterà a tutti di caricare i propri lavori per console e piattaforma Windows 10, integrando i login di Microsoft e social, proprio come le major

Una delle differenze maggiori tra un titolo indie per console di nuova generazione e quelli delle multinazionali stava nell’impossibilità di sfruttare funzioni aggiuntive integrate con le piattaforme che ospitavano il gioco. Microsoft intende cambiare le carte in tavola, facilitando lo sviluppo di giochi indipendenti avvicinandoli di più ai progetti mainstream. Grazie all’Xbox Live Creators Program, chiunque potrà pubblicare sullo store della compagnia di Redmond, per Xbox One e PC Windows 10, sfruttando il sign-in Xbox Live e le social feature, per consentire anche ai lavori realizzati in modalità Universal Windows Platform di godere delle classifiche e premi della community di videogiocatori. Finora infatti, le applicazioni sviluppate dagli indie non potevano contare sulla condivisione dei ranking globali, proprio per l’assenza dei moduli di autenticazione di Xbox.

Grossa novità

L’aggiornamento è dunque un passo in avanti importante verso la validazione dei giochi indipendenti nel folto panorama del publishing videoludico. Già diversi motori, come Unity e MonoGame, supportano il nuovo programma, con altri che entreranno molto presto nella cerchia dei disponibili. Il bello è che gli sviluppatori non avranno bisogno di dev kit particolari per iniziare, visto che Live Creators SDK contiene già tutte le specifiche necessarie per aderire al programma, sia che si tratti di un coding da zero che del porting da lavori già esistenti. All’interno del Windows Store ci sarà presto una sezione chiamata “Creator Games” dove verranno inseriti i primi titoli realizzati con l’SDK appena lanciato. Xbox Live non è stato l’unico annuncio fatto da Microsoft alla Game Developers Conference, che si è tenuta la settimana scorsa negli Stati Uniti. Ricordiamo infatti Xbox Game Pass, una sorta di Netflix per videogiocatori, visto l’accesso in streaming a oltre 100 giochi, con un abbonamento mensile di 9,99 euro.