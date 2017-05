APT32 e la minaccia per le aziende globali di Redazione Data Manager Online 19 maggio 2017















In un nuovo report pubblicato da FireEye viene identificato un nuovo gruppo di cyber attaccanti che ha condotto intrusioni mirate in grandi aziende multinazionali con interessi in Vietnam.

Denominato APT32, il Gruppo ha effettuato compromissioni in aziende in diversi settori e puntato governi stranieri, dissidenti e giornalisti. L’attività di APT32 si allinea con gli interessi dello stato vietnamita.

I suoi obiettivi hanno sede in Germania, Cina, Filippine, Stati Uniti, U.K. e Vietnam e molti di questi hanno nomi ben conosciuti.

Per anni FireEye ha condiviso l’intelligence sulle capacità dei cyber poteri mondiali: la Cina per lo spionaggio economico, la Russia per lo spionaggio politico e il crimine finanziario, la Corea del Nord e l’Iran per gli attacchi distruttivi. Questi Paesi rimangono le maggiori minacce, ma le capacità offensive si sono estese rapidamente, creando una sfida di sicurezza per le organizzazioni.

APT32 è il primo Gruppo Advanced Persistent Threat al di fuori di Cina e Russia.

Possedere attività a livello internazionale ha sempre comportato rischi aggiuntivi per le aziende. Ora è chiaro che le società devono aggiungere gli attacchi informatici a questo elenco.