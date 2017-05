Dürr AG e Software AG annunciano una partnership strategica in ambito IoT di Redazione Data Manager Online 20 maggio 2017















Dürr AG e Software AG stringono una partnership strategica per sviluppare nuove soluzioni Internet of Things (IoT) e Industria 4.0.

La nuova piattaforma IoT su cloud di Dürr comprenderà le migliori soluzioni, tecnologie e applicazioni digitali di iTAC Software AG – azienda sussidiaria della multinazionale tedesca, specializzata in IoT – nonché della stessa Software AG e di altri partner. La base di questa piattaforma è data da un framework IoT aperto sviluppato in modo congiunto che definisce le funzionalità e le interfacce di integrazione necessarie.

Grazie alla nuova piattaforma IoT basata su cloud di Dürr, sarà possibile controllare e valutare digitalmente i processi produttivi sulla base di dati in tempo reale (big data). Utilizzando questa piattaforma, i clienti saranno in grado di trarre beneficio dall’impiego ottimale dei prodotti di Dürr, raggiungendo una flessibilità completa e una migliore risposta alle esigenze dei clienti. Dürr punta a crescere attraverso l’offerta di nuovi servizi digitali. La partnership tra Dürr Group e Software AG evidenzia l’alta qualità nell’ingegneria a livello globale del marchio ‘Industry 4.0 – Made in Digital Germany’, lanciato da Software AG in occasione del CeBIT 2017 tenutosi a Hannover, in Germania.

“Nell’ambito della nostra strategia [email protected] , stiamo implementando un insieme di soluzioni IoT completo lungo tutte le divisioni aziendali. Abbiamo scelto Software AG come partner strategico per via delle funzionalità chiave in ambito IoT e integrazione della sua Digital Business Platform” afferma il Dott. Jochen Weyrauch, Membro del Board of Management di Dürr AG. “Il nostro framework IoT aperto ci permetterà di immettere rapidamente sul mercato soluzioni e servizi IoT innovativi per i clienti”.

Il Dott. Wolfram Jost, CTO e Membro dell’Executive Board di Software AG, aggiunge: “L’ampiezza e la profondità di visione mostrate da Dürr attraverso la strategia [email protected] sono davvero notevoli. La strategia di Dürr si sposa bene con le funzionalità IoT della nostra Digital Business Platform, offrendo un vendor indipendente e la capacità di integrare anni di investimenti e applicazioni IT esistenti in modo da fornire nuove soluzioni digitali per i clienti”.

Il framework IoT di Dürr offre una base per sviluppare rapidamente servizi e soluzioni IoT innovative e flessibili a disposizione delle divisioni di Dürr, insieme a funzionalità di sicurezza e governance gestite centralmente. Un perfetto equilibrio tra i servizi IoT e il controllo centrale delle singole divisioni che consentirà un rapido time-to-market al fine di offrire ai clienti soluzioni solide ed enterprise-ready.