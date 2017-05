QNAP e NAKIVO collaborano per offrire una soluzione di backup completa per il backup di VM di Redazione Data Manager Online 21 maggio 2017















QNAP Systems ha collaborato con NAKIVO, l’azienda di software di virtualizzazione e il backup su cloud in forte crescita, per offrire una soluzione di backup VM affidabile e a prestazioni elevate che si integra completamente con QNAP NAS.

Questa soluzione contiene tutti gli elementi per il disaster recovery: hardware per eseguire il ripristino, dati di backup e software di backup. Gli utenti possono sfruttare appieno i vantaggi offerti dalla velocità di backup 1.9X dal momento che NAKIVO viene distribuito direttamente su un QNAP NAS, ad un prezzo minore rispetto alle altre applicazioni di backup dedicate.

NAKIVO Backup & Replication è una soluzione rapida, affidabile ed economica per il backup della VM che supporta le applicazioni di backup e replica della VM VMware, Hyper-V e AWS EC2 senza l’uso di agenti. Offre funzioni avanzate che migliorano le prestazioni di backup, l’affidabilità e la velocità di recupero, inclusi la deduplica e la compressione dei dati per ridurre lo spazio di archiviazione, backup incrementali con CBT/RCT, trasferimento dei dati senza LAN, VM immediata e recupero dell’oggetto, copia del backup, verifica immediata del backup con istantanee delle VM recuperate e altro. Installando NAKIVO Backup & Replication v7 direttamente dal QTS App Center di QNAP, gli utenti che richiedono una protezione elevata della VM possono combinare l’archiviazione QNAP NAS potente, sicura e ricca di funzioni con il set di funzioni facili da gestire e complete di NAKIVO Backup & Replication.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con QNAP ampliando il supporto ai prodotti NAS affidabili e ad elevate prestazioni,” ha dichiarato Bruce Talley, Ceo di NAKIVO, che ha aggiunto: “QNAP ha conquistato la sua reputazione creando dispositivi NAS enterprise entry level o di standard più elevato, pronti per la virtualizzazione. È un piacere lavorare con il loro team di talenti e prodotti innovativi.”

“NAKIVO offre funzionalità eccellenti e la possibilità per gli utenti QNAP NAS di eseguire il backup delle VM con un singolo sistema unificato,” ha dichiarato Jack Yang, Associate Vice President Product Management QNAP. “Per soddisfare le applicazioni di virtualizzazione intensiva nelle moderne infrastrutture IT, è consigliato il doppio controller Enterprise ZFS NAS come spazio di archiviazione VM a disponibilità elevata; gli utenti possono sfruttare in modo semplice la soluzione di backup NAKIVO VM basata su QNAP per i backup online da Enterprise ZFS NAS e usufruire di una soluzione completa e pronta per la virtualizzazione.”

NAKIVO, inoltre, supporta il backup di copie della VM da QNAP NAS per l’archiviazione onsite/offsite o su Amazon Cloud per una maggiore protezione. I processi di copia del backup hanno una propria politica di pianificazione e di registrazione del punto di recupero per offrire una soluzione efficiente per il Disaster Recovery.