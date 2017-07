Fortinet lancia un Threat Intelligence Service globale di Redazione Data Manager Online 26 luglio 2017















Il nuovo servizio di threat intelligence di Fortinet mette a disposizione dei CISO informazioni concrete e prioritizzate sulle minacce, consentendo una risposta veloce e preventiva agli attacchi mirati



Fortinet ha presentato un nuovo servizio di threat intelligence che offre ai responsabili della cybersecurity una maggior consapevolezza sullo stato della sicurezza, evidenziando i trend più recenti sulle minacce e i rischi cyber che minacciano le loro organizzazioni. Il FortiGuard Threat Intelligence Service (TIS) di Fortinet permette ai CISO di restare in vantaggio rispetto al panorama globale delle minacce e di difendere in modo preventivo le loro aziende rispetto alle minacce in più rapida evoluzione.

FortiGuard TIS è una piattaforma di threat intelligence cloud-based che offre dati quantitativi e trend di attività sulle minacce, consentendo ai CISO di comprendere all’istante cosa sta succedendo nel panorama globale delle minacce.

FortiGuard TIS sfrutta le avanzate attività di ricerca sulle minacce condotte dai FortiGuard Labs, che vedono oltre 200 esperti ricercatori impegnati nell’analisi dei dati raccolti da più di 3 milioni di sensori distribuiti su tutto il mondo.

Informazioni sulle minacce globali e di mercato a disposizione dei CISO

Una recente ricerca condotta da Forrester su 342 responsabili della security ha messo in luce come la sfida più impegnativa che i CISO si trovano ad affrontare sia “la velocità con cui le minacce cyber evolvono.” Il report raccomanda ai CISO di raccogliere informazioni valide sulle minacce, che forniscano indicazioni utili sul comportamento degli hacker e sugli indicatori di compromissione, e mette in luce come il 78% dei CISO che hanno già adottato una piattaforma di threat intelligence non abbiano subito breach di sicurezza. E’ chiaro come i CISO che fanno un uso appropriato della threat intelligence, abbinata a una strategia di sicurezza technology-driven siano meglio preparati per proteggere con successo la loro organizzazione.

FortiGuard TIS è specificatamente pensato per offrire le informazioni sulle minacce che servono ai CISO per restare in vantaggio sui trend più recenti, in modo da poter comunicare in modo efficace i rischi legati alla cybersecurity al top management aziendale, parallelamente rendendo possibile una gestione più puntuale delle Security Operations, per massimizzare le risorse e difendersi in modo preventivo dalle minacce in evoluzione

L’attività di ricerca globale sulle minacce globali viene prioritizzata, in modo che i CISO possano comprendere immediatamente quali sono le tipologie di minacce in crescita. Questi dati di semplice comprensione, possono essere comunicati all’interno dell’organizzazione e consentono ai responsabili della security di gestire in modo più efficace i propri team operativi.

La reportistica sulla Kill Chain offre ulteriori dettagli sui trend specifici che investono attualmente il mercato mondiale e gli specifici settori. I responsabili di sicurezza possono vedere le applicazioni più attive, le firme di intrusion prevention, i malware e i botnet a livello di mercati specifici, e confrontarli in modo semplice con il loro mercato, per dimensioni aziendali, per aree geografiche e con il mercato globale.

I CISO possono scendere a dettagli ulteriori sulle minacce per identificare trend di attività, prevalenza e ranking. L’integrazione con la FortiGuard Encyclopedia offre descrizioni più approfondite delle minacce, comprensive di dettagli su origini, comportamenti, e indicazioni sulla rimozione.

Malware e vulnerabilità delle applicazioni individuali possono anche essere arricchiti da note aggiuntive create dai ricercatori dei FortiGuard Labs, a offrire ulteriori dettagli rilevanti su minacce emergenti o legate a campagne specifiche, Questi commenti aggiuntivi vengono resi spesso disponibili nei Fortinet blog periodici, nei FortiGuard Threat Landscape Reports trimestrali, e nei FortiGuard Threat Intelligence Briefs

“Per la maturità ed estensione della nostra rete di sensori, Fortinet vanta un posizionamento unico per fornire informazioni accurate di threat intelligence a distanza attraverso una gamma ampia e differenziata di fonti in tutto il mondo”, spiega John Maddison, senior vice president of products and solutions di Fortinet. “I FortiGuard Labs registrano oltre 50 miliardi di eventi ogni giorno, e con FortiGuard TIS siamo ora in grado di offrire le stesse informazioni sulle minacce, estese ed approfondite, ai nostri clienti e a tutta la community degli operatori di sicurezza”.