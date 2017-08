HUAWEI Band 2 Pro disponibile in Italia dal 1 settembre di Redazione Data Manager Online 24 agosto 2017















Tecnologia e benessere al polso con il nuovo smartband Huawei

Dal 1 settembre disponibile in Italia HUAWEI Band 2 Pro, lo smartband dedicato al tempo libero, al prezzo consigliato di 99,90€.

Dopo il successo di HUAWEI Watch 2, lo smartwatch con Android Wear 2.0 creato per spiriti liberi e dotato di modulo LTE per essere sempre indipendenti, Huawei presenta HUAWEI Band 2 Pro, lo smartband che si prende cura di corpo e mente grazie alle sue peculiari caratteristiche hardware e software.

Grazie al GPS integrato, HUAWEI Band 2 Pro rileva la tua posizione per tenere traccia dei tuoi percorsi di allenamento. Lo smartband monitora tre sport (camminata, corsa e nuoto) ed è pensato per chi si allena in piscina. HUAWEI Band 2 Pro resiste in acqua fino a 5 ATM e riconosce automaticamente lo stile di nuoto adottato tra libero, dorso, rana o farfalla e grazie al Personal Trainer è possibile impostare attività personalizzate sull’app Huawei Benessere.

HUAWEI Band 2 Pro segnala attraverso delle notifiche quando eseguire un allenamento, il ritmo da seguire, le calorie consumate e i tempi di recupero.

HUAWEI Band 2 Pro si prende cura sia del benessere fisico che di quello mentale, grazie a un sistema di monitoraggio del sonno e ad esercizi di respirazione studiati per favorire il rilassamento. Lo smartband, attraverso il monitoraggio del battito cardiaco, analizza le varie fasi del sonno con una precisione scientifica, certificata dal Beth Israel Deaconess Medical Center (parte della Scuola Medica di Harvard). Ogni giorno l’app Huawei Benessere fornisce poi un report dettagliato sul sonno con consigli su come migliorare la qualità del riposo notturno.

L’hardware di HUAWEI Band 2 Pro è dotato di caratteristiche di prim’ordine. Oltre alla certificazione IP68, resiste a 5 atmosfere di profondità (50 metri), ha un’autonomia di 21 giorni ed è dotato di ricarica rapida (un’ora per la ricarica completa).

HUAWEI Band 2 Pro è disponibile nei negozi dal 1 settembre al prezzo consigliato al pubblico di 99,90€ nella colorazione black.

Specifiche tecniche

Display: PMOLED 128 x 32 pixels

Dimensioni: quadrante 44 mm x 19.7 mm x 10.3 mm, cinturino 19.4 mm x 114.67 mm

Peso: 21 g

Processore: RAM 256KB, ROM 1 MB, Flash 16 MB

Batteria: 100 mAh non removibile

Bluetooth: 4.2

Sensori: GPS, Accelerometro, sensore infrarossi, sensore battito cardiaco

Compatibile con: iOS 8.0+ / Android 4.4+

Colore: Nero