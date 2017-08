ORTOVOX raggiunge nuove vette con Centric

Il leader nei prodotti per la sicurezza in montagna sceglie la soluzione PLM di Centric Software per accelerare la crescita aziendale e lo sviluppo della propria linea di abbigliamento

ORTOVOX Sportartikel GmbH, produttore tedesco di dispositivi di sicurezza e abbigliamento per la montagna, ha scelto Centric Software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management). Centric Software è il fornitore leader di soluzioni PLM per le aziende della moda, retail, articoli per l’outdoor, beni di lusso e di largo consumo.

Fondata nel 1980 a sud di Monaco, ORTOVOX ha iniziato la propria attività sviluppando un rivoluzionario apparecchio di ricerca in valanga che aiuta a localizzare le persone nelle operazioni di soccorso in montagna. Oggi, ORTOVOX produce anche una linea di abbigliamento e di zaini per sci e arrampicata. Il suo abbigliamento per la montagna, caratterizzato da una combinazione unica di lana merino della Tasmania e fibre innovative, offre funzionalità, comfort e protezione per l’ambiente montano. Con i propri prodotti venduti ora in 1.770 punti vendita nel mondo, ORTOVOX occupa una posizione solida e in crescita nel mercato degli sport di montagna.

Come spiega Stefan Krause, Head of Product, proprio come tutte le aziende che si occupano di attività all’aria aperta, ORTOVOX deve far fronte alle straordinarie sfide del cambiamento climatico, ma anche a quelle più convenzionali di un’azienda in crescita.

“Sviluppiamo prodotti di alta qualità per l’attività all’aria aperta e quindi siamo legati alle condizioni climatiche,” afferma Stefan. “La stagione invernale si sta accorciando sempre più e la quantità di neve è sempre più ridotta, pertanto la richiesta di protezione di alta qualità per le attività invernali va via via riducendosi. Sebbene siamo specializzati sia nelle attività sportive estive che in quelle invernali, realizzando prodotti per alpinismo, arrampicata in quota, così come per skitouring e freeriding, sentiamo comunque la forte presenza della concorrenza, poiché sul mercato ci sono tantissime aziende che realizzano prodotti per l’outdoor di alta qualità sia per l’estate che per l’inverno.”

“Per poter far fronte a queste sfide e tenere il passo con la nostra crescita costante, per noi è importante disporre di maggior trasparenza nella pianificazione delle collezioni. Avevamo la necessità di migliorare il modo nel quale l’Information Technology supporta le nostre modalità di lavoro e creare un database centralizzato dei prodotti. Per questo motivo, abbiamo iniziato a valutare l’utilizzo di un sistema PLM. Dal nostro punto di vista, un buon sistema PLM è la base per un continuo miglioramento dei nostri processi.”

Le referenze positive dei clienti di Centric nel settore dell’abbigliamento per l’outdoor, come Norrøna, hanno spinto ORTOVOX ha scegliere la soluzione PLM di Centric.

“Inizieremo concentrandoci sullo sviluppo dei materiali. La sicurezza e la funzionalità sono valori fondamentali per ORTOVOX e la nostra esperienza si basa sulla combinazione intelligente di un materiale naturale come la lana merino con altri tessuti innovativi. Per questo motivo è molto importante impostare nella soluzione PLM un ciclo di vita completo così come i processi associati ai nostri prodotti.”

Stefan conclude, “Da una parte, ci aspettiamo di disporre di una panoramica completa dei nostri prodotti in un unico sistema centrale integrato al nostro ERP e ad altri software. Dall’altra, vogliamo collegare nello sviluppo del prodotto il design con i dati master relativi a finiture, tessuti, colori, istruzioni per la cura dei capi e altre informazioni. L’obiettivo è semplificare i nostri flussi di lavoro e, al tempo stesso, accrescere l’efficienza e la sicurezza dello sviluppo dei prodotti.”

“Siamo appena all’inizio della nostra collaborazione con Centric, ma ci auguriamo di sviluppare un rapporto a lungo termine basato sul contatto personale e sull’affidabilità.”

Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software, afferma, “ORTOVOX è un’azienda leader, nota per i suoi prodotti di sicurezza per la montagna e l’abbigliamento pratico e confortevole per le attività all’aria aperta. Siamo orgogliosi di accompagnare la crescita e lo sviluppo costante di questa azienda da sempre impegnata attivamente nel salvare vite umane e nel migliorare il livello di sicurezza negli sport di montagna. Ci auguriamo che la nostra sia una collaborazione lunga e produttiva.”