Al via il TIM Open Hackathon

Da oggi è possibile iscriversi alla maratona di coding in programma il 4 e 5 novembre presso l’Acceleratore TIM #Wcap di Milano. I partecipanti si sfideranno nell’ideazione di applicazioni innovative rivolte ai settori assicurativo/bancario/legale e media/entertainment/gaming utilizzando le API disponibili sulla piattaforma TIM Open

Si aprono oggi le iscrizioni al TIM Open Hackathon, la maratona di coding per lo sviluppo di applicazioni innovative negli ambiti assicurativo/bancario/legale e media/entertainment/gaming in programma a Milano il 4 e 5 novembre. La sfida, promossa in collaborazione con Cisco, Sopra Steria, Axway, CartaSi, Kaspersky Lab e Ingram Micro, coinvolgerà sviluppatori, web designer, esperti di user experience e marketing che potranno avvalersi delle API (Application Programming Interface) rese disponibili da TIM e dai partner sulla piattaforma TIM Open per individuare nuove soluzioni applicative o integrazioni a soluzioni già esistenti. L’esposizione delle API, attraverso un portale-catalogo sempre più ricco, è infatti un importante elemento distintivo dell’offerta di strumenti per lo sviluppo software disponibili su TIM Open. Le funzionalità disponibili comprendono, per esempio, l’invio di One Time Password via SMS per l’autenticazione dell’utente, la possibilità di fornire informazioni georeferenziate e la comunicazione in tempo reale.

L’iniziativa, realizzata con il supporto di Tree, si avvale anche dell’esperienza consolidata nell’ambito di TIM #Wcap Accelerator nella realizzazione di progetti in ambito “Open Innovation”: i partecipanti, infatti, saranno assistiti da mentor ed esperti che li supporteranno in tutte le fasi, dall’ideazione alla presentazione delle soluzioni.

Le migliori idee saranno selezionate da una giuria composta da manager ed esperti ICT che valuteranno la composizione dei team, l’innovatività, il grado di realizzabilità della proposta, il design, l’esperienza d’uso e il modello di business.

I tre migliori progetti saranno premiati con buoni acquisto del valore di 5.000, 2.500 e 1.500 euro. Inoltre, al team che presenterà la payment experience più innovativa sarà assegnato da CartaSi un premio speciale: un weekend a Stoccolma per due persone e l’utilizzo gratuito per un anno del servizio XPay, per un valore complessivo di 2.000 euro.

TIM Open Hackathon si svolgerà sabato 4 e domenica 5 novembre presso l’Acceleratore TIM #Wcap in via Magolfa 8, a Milano. La partecipazione all’evento è gratuita, per iscriversi è sufficiente compilare il form presente sul sito www.treehack.it/timopenhackathon