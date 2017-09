Amazon lancia i nuovi Fire HD di Antonino Caffo 21 settembre 2017

Continua l’offerta low-cost di tablet con il modello che ora integra processori quad-core, schermo Full HD e storage da 32 GB

Amazon ha presentato (online, nessuna conferenza) i nuovi Fire HD da 10 pollici. Si tratta, come al solito, di tablet di medio livello, economici e pienamente incentrati sull’esperienza della piattaforma di e-commerce più famosa al mondo. Assente Android al posto del quale vi è il classico sistema operativo casalingo, Fire OS, basato sul codice del robottino verde. Se nel recente passato si faceva difficoltà a capire cosa cambiasse, nel concreto, tra i modelli, ora lo slancio è più evidente, con l’arrivo di un processore quad-core, un display da 10 pollici Full HD e l’aumento dello spazio di memoria interna a disposizione, che passa da una base di 32 GB per arrivare a 64 GB.

Per gli amanti degli eBook

Un’altra novità è la presenza di Alexa, l’assistente vocale già vista all’opera sugli speaker Echo, che su tablet riesce a compiere molte operazioni interessanti, seppur ancora basilari, come il controllo del meteo, l’apertura delle app e la ricerca su internet. Essendo ancora in inglese, l’utilità di Alexa non è ancora del tutto avvertita in Italia, anche se entro l’anno Amazon dovrebbe rilasciare un aggiornamento con altre lingue. Detto questo il Fire HD 10 resta comunque un prodotto fruibile nella sua totalità anche nei nostri confini, soprattutto per chi è amante degli eBook ed è iscritto al programma Prime, che da l’accesso al vasto catalogo di film e anteprime di Prime Video. La stessa interfaccia utente modificata lascia poco spazio a interventi esterni, focalizzandosi sulla Amazon-experience nella sua totalità. Odi et amo, un uso del genere non conosce mezze verità: o piace oppure lo si odia quasi. La disponibilità per il tablet è fissata al’11 di ottobre a un prezzo, al momento solo in valuta estera, fissato a 150 dollari, che dovrebbero trasformarsi in 149 euro per il mercato italiano.