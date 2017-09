EICMA 2017: un chilometro di pista per provare il futuro della pedalata elettrica di Redazione Data Manager Online 22 settembre 2017

All’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano un’intera area, in collaborazione con BikeUP, è dedicata alle bici elettriche e alle più importanti innovazioni italiane e internazionali del settore. A disposizione per il pubblico un intero tracciato dove testare le e-bike: lunghezza 1000 metri, con una salita di 170 metri e dislivello dell’8%

A Milano arrivano le principali innovazioni in materia di bici elettriche, nell’area di EICMA interamente dedicata alla mobilità a bordo di cicli e biciclette dotate di batteria: i prossimi modelli e tanta tecnologia, con una pista di 1000 metri che simula la montagna, per sperimentare di persona i vantaggi della pedalata assistita.

L’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo è in programma dal 7 al 12 novembre 2017 (7 e 8 giornate dedicate solo a operatori e stampa) e, considerato il crescente gradimento dell’area E-BIKE durante l’edizione dello scorso anno, ha rinnovato per il 2017 l’accordo con BikeUP, creatore del primo festival europeo interamente incentrato sulle e-bike, così da poter illustrare correttamente al pubblico le migliori innovazioni internazionali e le eccellenze del Made in Italy nel settore delle bici elettriche.

Durante EICMA 2017 sono in programma diverse attività per i visitatori. Solo tramite l’esperienza diretta si può, infatti, apprezzare a 360° le qualità delle biciclette elettriche. Al fine di favorire il contatto diretto e un’esperienza reale, per il pubblico è stata attrezzata un’intera pista esterna dove provare le e-bike, che sono a disposizione dei visitatori per la durata dell’Esposizione Internazionale.

La pista esterna è lunga 1.000 metri lineari e ha una salita di 170 metri con pendenza media dell’8%, così da simulare un vero percorso e far apprezzare ai visitatori di EICMA la notevole potenzialità della bici a pedalata assistita, soprattutto nei tracciati faticosi e impegnativi. Il segmento attualmente più diffuso tra le e-bike, sono le E-Mountain Bike (e-mtb) che rappresentano circa il 60% delle vendite in Italia.

La mobilità a pedalata elettrica vanta dei numeri con crescita a 3 cifre, che dimostrano come la tendenza stia viaggiando di pari passo con un crescente interesse nel mondo elettrico dei cicli, in Europa e in Italia, da parte degli utenti. Durante il 2016 in Italia sono state infatti acquistate 124.400 e-bike: in pratica gli italiani che hanno acquistato una bici elettrica lo scorso anno, corrispondono agli abitanti di una città come: Bergamo, Trento, Pescara o Siracusa. Il cospicuo dato quantitativo denota un notevole incremento, rispetto al medesimo dato del 2015, di ben il +120%.

A EICMA 2017 i produttori, italiani e internazionali, illustrano al mondo e ai visitatori, le migliori soluzioni per la mobilità del domani.

Sono tante le proposte e i modelli presenti all’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, che spaziano: dalla batteria montata sul manubrio, alla prima fabbrica italiana progettata per produrre e-bike, dall’eleganza dei nuovi modelli di marchi storici e dall’elevata qualità di realizzazione, all’avanguardia sportiva e tecnologica di derivazione motociclistica, che include anche il primo modello di e-bike, frutto della ricerca universitaria italiana, che si ricarica in autonomia, solo per citare alcune delle novità in produzione, che i visitatori di EICMA 2017 possono vedere di persona all’interno dei Padiglioni della Fiera di Rho, a Milano.

Il successo dell’area E-Bike a EICMA è testimoniato anche dai numerosi espositori, sia italiani che stranieri, che non sono voluti mancare all’Esposizione Internazionale: lo spazio dedicato alla pedalata assistita al momento conta la presenza di oltre 45 aziende, numero che tende quotidianamente a crescere.