Ericsson UDN sigla un accordo con Equinix di Redazione Data Manager Online 20 settembre 2017

Ericsson implementerà la propria soluzione di Unified Delivery Network (UDN) nell’esteso ecosistema aziendale di Equinix con più di 9.500 aziende

Ericsson ha scelto Equinix per implementare la propria soluzione UDN (Unified Delivery Network) nei data center di Equinix e nel suo ecosistema aziendale di servizi di rete, cloud e content provider e aziende in tutti i mercati.

Le due aziende estenderanno questa nuova relazione anche per lavorare insieme su futuri progetti di innovazione, tra cui la possibilità di collaborare alle nuove tecnologie sviluppate da Ericsson nella Silicon Valley.

In qualità di fornitore globale di interconnessione e data center per quote di mercato, Equinix gestisce più di 180 data center in cinque continenti che servono oltre 9.500 aziende. Ericsson UDN è attualmente implementato in 14 location Equinix in Asia, America e Europa e la soluzione sarà distribuita quest’anno in altre otto location.

Charles Meyers, President of Strategy, Services and Innovation, Equinix, dichiara: “Equinix cerca costantemente soluzioni innovative che, combinate con la nostra piattaforma di interconnessione globale, offrono ai clienti la possibilità di capitalizzare nuovi flussi di entrate e creare servizi a valore aggiunto come un’estensione delle loro implementazioni nei data center. Con l’aggiunta di Ericsson UDN, i nostri clienti possono implementare più facilmente un CDN che distribuisce in modo sicuro i contenuti personalizzati con prestazioni on-demand conformi, affidabili e sicure.”

UDN è un ecosistema G-CDN che consente e aggrega le funzionalità di rete nel dominio pubblico, permettendo ai servizi di essere ottimizzati e di ridurre la distribuzione dei servizi over-the-top (OTT) e dei contenuti video di alta qualità. Questo risiede presso i fornitori di servizi di Digital Edge, dai quali deriva una migliore performance e esperienza utente.

Marcus Bergström, General Manager, Unified Delivery Network, Ericsson, dichiara: “La natura ‘dell’ultimo miglio’ del nostro UDN e la posizione degli impianti Equinix in località chiave in tutto il mondo sono una combinazione perfetta. Questa partnership attrae nuovi potenziali clienti per entrambe le aziende, consentendo loro di implementare servizi più vicini agli utenti finali al ‘confine digitale’, con il risultato di un contenuto di qualità superiore e QoE più coerenti.”

I consumatori richiedono sempre più contenuti di qualità superiore e costanti QoE attraverso un numero crescente di dispositivi collegati. Questi fattori stanno esercitando pressione sui CDN tradizionali, guidando la domanda di nuovi modi di fornire contenuti. UDN risponde a queste richieste con una delivery all’ultimo miglio del confine digitale, consentendo ai contenuti e ai service provider di ottimizzare i servizi e di scalare la delivery di contenuti di alta qualità e servizi avanzati, tra cui 4K, Ultra High Definition, gaming e realtà virtuale.